Plus de transparence est réclamée dans le dossier du site d’enfouissement Cook à Gatineau

Le dossier du site d’enfouissement Cook a réapparu comme un cheveu sur la soupe pour la mairesse de Gatineau, France Bélisle, mardi. Le Parti Action Gatineau a réclamé « qu’un état de situation » sur le site soit fait en comité plénier public le plus rapidement possible.

Le site d’enfouissement Cook est un important émetteur de gaz à effet de serre (GES), parmi les 100 plus importants au Québec, en raison notamment d’un système de captation de méthane inefficace.

Après avoir dit que le dossier du site allait être réglé dans les 100 premiers jours dès son arrivée à l’hôtel de ville de Gatineau, force est de constater que la mairesse France Bélisle n’a pas tenu sa promesse, a déploré Caroline Murray, conseillère municipale du district de Deschênes et porte-parole d’Action Gatineau pour le secteur ouest.

C’est facile de tout promettre en campagne et d’attendre des subventions, mais on voit que le test de la réalité est pas mal plus compliqué. Si c’était vraiment un dossier important et qu’il y avait un réel leadership de la mairesse, le dossier aurait avancé plus que ça. La mairesse a une obligation de résultat dans ce dossier, il va falloir qu’elle assume ses responsabilités , a déclaré la conseillère.

Caroline Murray, conseillère municipale du district de Deschênes et porte-parole d’Action Gatineau pour le secteur ouest (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Mme Murray a également dénoncé le manque de communication et de transparence de la mairesse en ce qui concerne le dossier.

Elle a déclaré avoir appris mardi matin dans les médias que finalement les travaux sur le site sont à la traîne.

Depuis le début du mandat, les nouvelles [sur le site d’enfouissement Cook] auxquelles j’ai eu droit, je les ai apprises dans les médias alors que c’est dans mon district. Ça me ferait plaisir d’être partenaire, d’être bon joueur, mais il faut me mettre dans le coup , a ajouté Mme Murray.

Une annonce imminente, d’après la mairesse

Malgré les critiques, France Bélisle a affirmé que le dossier avance .

Je ne le vois pas comme un dossier qui traîne. [...] Je suis assez confiante qu'après 15 mois de discussions et de travail, autant ici à l'interne qu'avec certains partenaires, on soit assez près d'une annonce pour le site Cook. Mais c'est vrai que j'aurais souhaité que ce soit fait plus rapidement , a-t-elle commenté.

France Bélisle avait promis de réglé le dossier du site d'enfouissement Cook dans les 100 premiers jours dès son arrivée à l’hôtel de ville de Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

La mairesse de Gatineau a cependant expliqué que la solution facile et rapide aurait été de changer les torchères [un dispositif du système de captation des GES], comme initialement prévues.

Mais elle révèle que certains défis rencontrés lors de l’appel d’offres prévu normalement en juillet dernier l’ont contrainte à changer de fusil d’épaule.

C’est une expertise sans doute assez fine de faire des interventions comme celle-là [régler le dossier du site d’enfouissement Cook], alors on a eu certains défis à cet égard. On pourrait agir en changeant les torchères. Par contre, est-ce qu’on veut faire seulement ça ? Ou, est-ce que dans l’optique d’une vision plus grande, de récupération de gaz à effet de serre, on voudrait aller ailleurs ? C’est là-dessus que l’on continue de travailler , a commenté Mme Bélisle.

Vers des solutions

Dans une entrevue accordée à l’émission Sur le vif mardi après, le président de la commission de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques de la ville de Gatineau, Marc Bureau, a affirmé qu’on s'aligne vers des solutions .

Moi je suis content que la Ville de Gatineau ait pris plus de temps pour rectifier le problème. On aurait pu au mois de juillet de simplement décider de réparer les torchères, mais on aurait continué à émettre des GES très importants , a fait valoir M. Bureau qui est aussi le conseiller du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond.

Marc Bureau est conseiller du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond et président de la commission de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques de la ville de Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : équipe de Marc Bureau.

M. Bureau a expliqué que la Ville est en communication avec le gouvernement de Québec pour trouver une solution gagnante afin de valoriser et récupérer le GES qui sort de torchères.