Après 39 ans, la succursale du Centre du rasoir de Chicoutimi fermera ses portes

Les propriétaires Gaston Guay et Lucie Plante en ont fait l'annonce mardi sur Facebook. La maison-mère du Centre du rasoir, qui compte 34 succursales à travers la province, avait annoncé en février qu'elle fermerait tous ses magasins après s'être placée sous protection de la loi sur la faillite en décembre 2022.

Joint par Radio-Canada, le copropriétaire du magasin de Chicoutimi, Gaston Guay, explique qu’ils ont tout de même tenté de continuer d'exploiter le magasin, mais après réflexion, la tâche s'est avérée trop ardue.

En devenant indépendant, le magasin aurait dû s'approvisionner directement auprès des fournisseurs.

On a regardé la possibilité de peut-être se revirer de bord et de repartir, mais ça devient compliqué parce qu'il faut communiquer avec chaque fournisseur séparément. Ce n'est pas tout à fait la même gestion d'inventaire. On parle d'une gestion de 34 mois d'avance au lieu de commander à la semaine comme on avait avant , a expliqué Gaston Guay.

Même si le magasin a subi une baisse d’achalandage depuis la pandémie, il ajoute que le magasin était rentable. On avait quand même un achalandage qui était encore intéressant , précise Gaston Guay.

Une surprise

L’équipe du Centre du rasoir de Chicoutimi dit avoir appris dans les médias le 22 février dernier que l’entreprise allait disparaître.

On a été pris de court [...]. [L’entreprise] aurait pu au moins avoir l’amabilité de nous appeler , déplore le copropriétaire.

Comme le magasin de Chicoutimi est l’une des dizaines de franchisés du Québec, il a pu continuer ses opérations pendant quelques semaines, contrairement aux autres qui ont dû fermer leurs portes.

Mais dès mercredi, l’appellation Centre du rasoir n’a plus le droit d’être utilisée. L’enseigne a déjà été retirée du magasin de Chicoutimi.

L’entreprise était gérée par le Groupe CDREM, propriété de Patrice Demers, qui est le président de Genex Communications et l’ancien patron de CHOI Radio X.

Ce sont quatre personnes qui devront se trouver un nouvel emploi.