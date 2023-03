Une saison de rêve pour le planchiste Eli Bouchard

Le NorAm est une compétition nord-américaine composée de sept étapes et de deux disciplines : le grand saut (big air) et la descente acrobatique (freestyle).

Le Air Nation de Stoneham, qui a lieu le 14 et 15 mars, est la sixième étape de cette compétition.

Des dizaines de planchistes masculins et féminins de partout dans le monde y participent pour tenter d'accumuler des points de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS). Un certain nombre de points permet un laissez-passer pour le circuit de la Coupe du monde.

À 15 ans, Eli Bouchard, de Québec, espère prendre sa revanche dans cette compétition. L'an dernier, il avait chuté à un bien mauvais moment. Je suis content d'être revenu au Québec. L'an passé, je n'ai pas pu faire un podium. Cette année, j'espère pouvoir gagner la compétition .

Celui-ci fait une excellente saison, accumulant les podiums dans cette compétition. Il occupe d'ailleurs le premier rang au pointage général NorAm.

Mardi, il a terminé au 4e rang à Stoneham à l'épreuve de descente acrobatique, mais occupe toujours le premier rang au classement NorAm. La deuxième étape, le grand saut, aura lieu mercredi.

Je suis premier dans le classement et si j'y reste [...] ça me donnera accès à toutes les coupes du monde. Ça commence à être dans la game des professionnels .

Celui-ci a déjà fait deux épreuves sur le circuit mondial en 2022-2023. Je me rapproche de plus en plus. Ça me prépare pour les prochaines années. C'est sûr que tu es rendu plus confiant .

Eli Bouchard est arrivé premier en grands sauts et descente acrobatique lors des derniers Jeux du Canada.

Il espère maintenant solliciter des commanditaires pour poursuivre sa saison dans l'Ouest canadien.

Un calibre relevé

Le calibre sur le circuit NorAm s'est considérablement amélioré dans les dernières années, selon Philippe Pilon, directeur général chez Snowboard Québec.

La grosseur des sauts augmente constamment, le niveau d'athlétisme des athlètes a vraiment augmenté , explique M. Pilon.

Il n'est pas rare qu'un athlète du NorAm arrive à compléter 5 rotations lors d'une manœuvre acrobatique. Les sites d'entrainement sont rendus plus spécifiques. Les athlètes utilisent la trampoline pour avoir un meilleur contrôle dans les airs. Dans le passé, ils avaient moins de ces outils-là .

Selon lui, c'est une question de temps avant qu'Eli Bouchard ne rejoigne les étoiles canadiennes de la planche à neige, dont les médaillés olympiques Sébastien Toutant, Maxence Parrot et Laurie Blouin. Il a déjà commencé son cheminement [en Coupe du monde]. C'est une belle expérience. L'an prochain, ça va être de se tailler une place sur l'équipe nationale. La nouvelle génération s'en vient .

Avec les informations de Jean-Philippe Martin