Lydia Képinski et Les Louanges s’unissent sur J’aime quand on danse

Le nouveau simple J’aime quand on danse (JQOD), une collaboration avec Les Louanges, signe le retour de Lydia Képinski presque un an après la sortie de son album Depuis .

Portée par sa ligne de basse accrocheuse et ses paroles empreintes de sensualité, la chanson exprime le désir qu’on peut ressentir envers une personne absente pendant qu’on se trouve au milieu d’une soirée à danser.

« J’aime quand on danse (JQOD pour les intimes) devait se trouver sur Depuis. À cause de circonstances secrètes, on n'a pas eu le temps de la finir à temps pour [la date de tombée] », explique Lydia Képinski dans un communiqué.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

L’autrice-compositrice-interprète a fait la promotion du morceau cette semaine à l’aide de photos prises au Bruno Sport Bar, un bar sportif de la rue Beaubien.

Le duo avait interprété le morceau une première fois sur scène lors des dernières Francouvertes.

Le 12 mai prochain, Lydia Képinski présentera un spectacle à l’Espace le vrai monde?, du Collège Ahuntsic, épaulée par l’Orchestre symphonique de l’École secondaire Joseph-François Perreau.

La chanteuse se trouve en ce moment en tournée au Québec.