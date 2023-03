Meurtre de Renée Sweeney : un contre-interrogatoire axé sur l’ADN et les détails du drame

L'homme de 43 ans est accusé d'avoir poignardé à mort Renee Sweeney sur son lieu de travail, une boutique de vidéos érotiques, alors qu'il était un élève à l'école secondaire Lockerby Composite.

Dans le cadre du contre-interrogatoire, le procureur Robert Parsons a surtout cherché à savoir comment l’ADN de l’accusé s’est retrouvé sous les ongles de la jeune dame et le contexte de sa fuite du magasin.

Lors de son témoignage à peine 24 heures auparavant, devant une salle tendue et silencieuse, Steven Wright a nié avoir tué Mme Sweeney. Il a également nié la connaître et a dit ignorer qui aurait pu commettre ce meurtre et pourquoi.

Kim et Renée Sweeney. (Photo d'archives) Photo : Courtoisie de Kim Sweeney

Cependant, l’accusé a confirmé qu’il était bel et bien sur scène avant l'arrivée des autorités. Il dit s’y être rendu en attendant l’autobus qui allait le ramener de l’école à la maison, située à quelques minutes de marche, après un examen.

Il affirme également être la personne qu’un jeune couple et une autre personne ont vue alors qu’il fuyait la scène en panique, après avoir découvert le corps inanimé de la victime.

Je ne peux pas être plus précis

La Couronne a d’abord voulu établir le temps requis pour se rendre de l’école à la boutique.

Questionné à savoir combien de temps il s’est retrouvé à l’intérieur du magasin une fois rendu, Steven Wright a jugé probable qu’il y ait passé environ cinq à six minutes avant l’arrivée des premiers témoins qui l’ont vu fuir la scène, d’après les suggestions du procureur, mais ne pouvait pas être plus précis.

« C’était il y a plus de 25 ans, monsieur. Je ne peux pas être plus précis. » — Une citation de Steven Wright, accusé de meurtre au deuxième degré de Renée Sweeney

Par la suite, le procureur a tenté de clarifier la suite des événements du moment où l’accusé, âgé de 18 ans à l’époque, a trouvé le corps de Mme Sweeney jusqu’à sa fuite.

En vérifiant les signes vitaux de la victime et après avoir enlevé ses vêtements ensanglantés, M. Wright indique qu’il ne se souvient pas d’avoir pensé à utiliser quelque chose pour couvrir les blessures de la jeune dame.

Quant à l’utilisation de sa main droite durant ce moment, il a clarifié qu’il cherchait à stabiliser sa main tremblante pour vérifier des signes vitaux.

Renée Sweeney a été retrouvée morte sur les lieux de son travail sur la rue Paris, dans le Grand Sudbury. (Photo d'archives) Photo : Avec l'autorisation du Service de police du Grand Sudbury

En réponse à plusieurs questions de la Couronne sur ce qui a suivi, il a réitéré qu’il ne souvient pas des objets qu’il a touchés en se relevant.

Vous êtes le seul avec une réponse

Durant son témoignage lundi, Steven Wright a raconté qu’il avait vérifié le pouls de la victime sur son poignet.

Le procureur a posé plusieurs questions concernant les circonstances des contacts qu’il a eu avec elle; où avez-vous vérifié ; il n’y avait pas de mouvement de la main ; s’est-elle précipitée vers vous ?

« Vous êtes le seul avec une réponse à cette question. Vous nous avez dit que sa main ne bouge pas. Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont votre ADN s’est retrouvé sous ses ongles? » — Une citation de Robert Parsons, procureur de la Couronne

Steven Wright répond qu’il ne se souvient pas a quel point il a touché la main de la victime.

Je ne peux pas dire comment cela s'est produit , a-t-il poursuivi, mais il a indiqué que le transfert d’ADN aurait pu avoir lieu pendant qu’il vérifiait le pouls de la victime.

Robert Steven Wright a été arrêté le 11 décembre 2018 et accusé du meurtre de Renée Sweeney. (Photo d'archives) Photo : Facebook

Suite à des contestations de la défense concernant des questions inappropriées de la Couronne à ce sujet, le juge Robert Gordon a demandé au jury après une pause de ne rien déduire de l’incapacité de M. Wright à fournir une explication.

Ce genre de questions risque de faire passer le fardeau de la preuve de la Couronne à Wright, et ce n'est pas comme ça que fonctionne la loi.

Je n’étais pas impliqué

Le procureur a complété son contre-interrogatoire en se concentrant sur la fuite de l’accusée de la boutique.

Rappelons que ses empreintes ont été retrouvées sous une caisse. Questionné à savoir pourquoi sa main était orientée vers le haut s'il cherchait à se stabiliser, l’accusé n’était pas en mesure de répondre.

M. Wright a dit au jury qu’il n’avait pas de sang sur ses mains au moment de sortir. Robert Parsons a suivi en rappelant que le couple l’ayant vu s’enfuir ne se souvient pas s’il y avait des traces sur lui.

Quant au manteau et les gants tâchés de sang qu’il a jeté dans un secteur boisé après avoir fui les lieux, Steven Wright dit les avoir ramassés avant de s’enfuir puisqu’ils lui appartenaient.

Des photos de l’accusé tirées de son album de finissants du secondaire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Le procureur a suggéré qu’il s’en servait pour cacher des objets volés du magasin, ce qu’un témoin aurait vu avant qu’il ne prenne la fuite. L’accusé a réfuté.

Lorsque le procureur a suggéré à maintes reprises qu’une altercation violente a suivi impliquant M. Wright et Mme Sweeney, le principal intéressé a répété que ce n'était pas le cas.

Une altercation a peut-être eu lieu, mais je n’étais pas impliqué , a-t-il précisé.

N’ayant plus de questions à poser, le procureur a laissé la parole à la défense pour conclure le contre-interrogatoire.

S'en est ensuite suivi un bref témoignage d'une amie de Renée Sweeney, Catherine Yurich, qui a donné un peu de contexte au sujet de son comportement dans les mois précédant sa mort.

Elle se souvient notamment que la jeune femme se sentait nerveuse et qu'on l'aurait suivi en décembre 1997.

D'autres témoins seront appelés plus tard cette semaine. Les avocats de la défense et la Couronne espèrent faire leur déclaration de clôture dès la fin de la semaine prochaine.

Avec les informations d'Aya Dufour