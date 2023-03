Une exposition inspirée par l’univers d’Alice au pays des merveilles

Une installation de l’artiste d’origine wendat, Ludovic Boney, ouvre l’exposition. Il faut traverser, sur un sol volontairement mouvant, une sorte de champ de longues tiges surmontées de fanions faits de sacs de plastique recyclés qui évoquent la nature tout en s’en éloignant.

Bien, c'est en se promenant sur les autoroutes, on voit toutes les quenouilles et les champs. On voit beaucoup de sacs par terre et de choses super sales. Alors, peut-être de créer un champ en plastique, c’est peut-être vers ça qu’on s’en va , explique l’artiste, avec une pointe d’ironie.

Une installation de l'artiste Ludovic Boney. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Le thème de la nature est aussi présent dans le travail de l'artiste Cynthia Dinan-Mitchell qu’on découvre dans la salle suivante. Les tapisseries aux motifs en trompe-l'œil ainsi que l'œuvre au centre de la pièce, une sérigraphie rehaussée à l'aquarelle, créent une ambiance chaleureuse.

La commissaire de l'exposition «De l'autre côté du miroir» regarde une oeuvre de l'artiste Cynthia Dinan-Mitchell Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Le regard aussi peut s'intéresser à la bulle-miroir qui se trouve juste à côté de nous. On voit en un seul regard l'ensemble de l'installation, mais on se voit aussi en tant que spectateur, au cœur de cette installation. Donc on prend conscience de notre rôle interprétatif, plus actif dans l’histoire, un peu comme Alice qui plonge dans le terrier du Lapin blanc, et qui rentre dans l'aventure , détaille Anne-Sophie Blanchet, commissaire de l'exposition De l'autre côté du miroir.

Une bulle-miroir dans l'installation de Cynthia Dinan-Mitchell, à la maison Hamel-Bruneau. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

L'installation suivante, d'Isabelle Demers, évoque une forêt étrange et pleine de vie.

L’artiste nous propose une forêt où on retrouve des animaux de différents écosystèmes. Le monde aquatique, le monde de la forêt. Le monde tropical est représenté dans des nouvelles compositions hybrides qui ne se peuvent pas dans la réalité, mais par la force de l'imagination, c'est rendu possible , dépeint Anne-Sophie Blanchet.

Une céramique d'Isabelle Demers Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

La quatrième salle qui abrite une installation follement sculptée de papier, du Collectif 5, vaut à elle seule le détour.

Une portion de l'installation du Collectif 5 dans l'expo «De l'autre côté du miroir» Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

C’est des objets qu’on reconnaît, en fait, tout à fait banals, des couverts, un banquet de papier si on peut dire. On a des verres, des assiettes, des couverts, mais emballés [ces objets] deviennent soudainement précieux. [...] Il y a une relation entre le réel et le fictif, parce que ce qui se cache en dessous, on n’en est pas sûr. On croit distinguer une assiette, mais est-ce que c’est une vraie assiette? Elle ressemble à quoi? Ça rappelle notamment l'épisode du banquet du Chapelier fou , note la commissaire.

Deux autres salles restent à découvrir. L’une d’elles dévoile une installation de tableaux-vidéos de l'artiste Jocelyn Robert.

Une portion d'une oeuvre de Jocelyn Robert. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

C’est trois fois la même vidéo, mais démarrée à des moments différents pour nous permettre d’apprécier davantage les transitions. Ce qu’on a, c’est le portrait de l’artiste qu’il a inséré dans un logiciel de reconnaissance faciale pour que le logiciel lui propose une série de portraits de l’histoire de l’art. [...] Sur son propre visage, l’artiste est venu superposer des centaines d’autres visages , illustre la commissaire.

Anne-Sophie Blanchet nous confirme notre impression devant les œuvres de Laurent Craste qui occupent une salle à l’ambiance plutôt troublante.

Une oeuvre de l'artiste Laurent Craste Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

On est happé, d’une part, par la beauté des objets, mais aussi par la violence. C’est tout à fait la qualité de la démarche de cet artiste qui est un maître de la porcelaine. Il s’est beaucoup inspiré des modèles canoniques de la porcelaine européenne, notamment celle du 18e siècle. Ces objets-là, à l’époque, étaient symboles de pouvoir. On possédait ces objets-là parce qu’on avait une certaine posture sociale. Mais là, en les mutilant de cette façon-là, l’artiste évoque un autre pan de l’Histoire, qui est celui des révolutions. Donc en passant par la destruction de ces objets symboles de pouvoir, il peut éventuellement émerger un potentiel de renouveau.

Cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 28 mai prochain, est accessible gratuitement.

Ajoutons qu’un spectacle déambulatoire de la compagnie Comédiens sans bagage, intitulé Alice, de l’autre côté du miroir, sera proposé les 13,14, 27 et 28 mai. La réservation est obligatoire pour cette activité théâtrale.