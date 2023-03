Redécoupage électoral : la lutte n’est pas terminée à Cap-Acadie

Plusieurs résidents de la ville régionale ne tolèrent pas que la partie est fasse partie de la circonscription de Tantramar, à majorité anglophone, plutôt que de celle de Shediac-Cap-Acadie.

La partie est de Cap-Acadie doit rejoindre la circonscription de Tantramar selon le rapport final de la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation. Photo : Radio-Canada

Roseline Cormier a habité longtemps Shemogue, qui fait partie de Cap-Acadie et du secteur qui doit rejoindre la circonscription de Tantramar. Elle est responsable d’une pétition qui doit accompagner la lettre d’opposition, qui doit être envoyée 14 jours après le dépôt du rapport final de commission hier.

La première journée qu’on a ouvert la pétition, puis tu aurais vu les gens qui ont venu signer. Des gens qui ont pas sorti de leur maison, ça fait deux ans, deux ans et demi, puis ils étaient là. Pourquoi? Parce qu’ils réalisaient l’importance qu’ils étaient pas contents , raconte-t-elle.

Roseline Cormier Photo : Radio-Canada

Mme Cormier assure que les résidents de la partie est de Cap-Acadie se rendent dans cette municipalité ou à Shediac pour obtenir des services. Selon elle, ils ne vont pas chercher ces services dans les municipalités qui forment la circonscription de Tantramar.

C’est vraiment comme se faire éloigner de son coin. C’est ça que les gens ressentent. C’est ça que moi je ressens , dit-elle avec émotion.

Elle ajoute que la réforme municipale a créé récemment la Ville régionale de Cap-Acadie et qu’il est donc illogique de la séparer lorsqu’il est question de circonscriptions provinciales.

La peur d’un député unilingue anglophone

Jean Bourgeois habite Petit-Cap, qui comme Shemogue, fait partie de Cap-Acadie et du secteur qui doit rejoindre la circonscription de Tantramar.

Comme Mme Cormier, il soutient que les résidents de la partie est de Cap-Acadie voyagent à l’ouest plutôt qu’à l’est pour obtenir des services.

Jean Bourgeois Photo : Radio-Canada / Sarah Déry

Ce qui nous dérange, c'est qu’un député n'a pas besoin d’être bilingue. Si on va élire un député à Tantramar qui est uniquement anglophone, ce qui peut se faire parce que nous on est seulement 15 %, et qu’une personne a de la difficulté à s’exprimer avec toutes les questions qui peut y avoir au niveau d’un député, comment est-ce qu’on apporte ça? Bon, on va faire venir quelqu’un d'autre avec eux autres. Donc, quand on parle de représentation, je pense qu’on manque le bal , explique-t-il.

Jean Bourgeois souligne que les résidents de la partie est de Cap-Acadie auront une quarantaine de minutes de route à faire pour aller voir leur député.

Ça ne tient pas la route du tout, du tout, du tout. Puis, en même temps, je comprends que, la commission, elle est prise par ce que la loi indique , ajoute-t-il.

Les deux coprésidents de la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, au Nouveau-Brunswick, proposent plusieurs changements législatifs. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Lors de la présentation du rapport final, les coprésidents Camille Thériault et Roger Clinch ont dit comprendre que les deux régions ont bien peu de choses en commun. Mais, ils affirment ne pas avoir eu le choix s’ils voulaient respecter la loi, plus précisément la limite de variation de 25 % du nombre d’électeurs.

Le transfert de Memramcook, qui fait partie de celle de Tantramar, vers celle de Dieppe provoque ce déséquilibre et c’est ce qui force la commission à déplacer des résidents de Cap-Acadie dans la circonscription de Tantramar.

Pour cette raison, ils recommandent dans leur rapport de modifier la loi pour permettre une variation plus importante dans des cas exceptionnels comme celui-ci.

Jean Bourgeois espère que l'Assemblée législative modifiera la loi en ce sens et rapidement.

Il y a toujours espoir, puis les députés s’ils travaillent ensemble, ils peuvent y arriver , dit-il.

Avec les informations de Sarah Déry