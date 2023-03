L’uniforme fera son entrée à l’École secondaire des Pionniers en septembre

Le directeur de l’école, Jonathan Bradley, précise que cette décision n’est pas liée à l’interdiction du port de vêtements affichant le logo de la compagnie Playboy. Il mentionne que cet avis était une intervention, un rappel aux élèves et aux parents [du] code vestimentaire en vigueur depuis 10 ans .

Depuis quelques années, le conseil d’établissement, composé de parents, d’élèves et membres du personnel s’interrogeait souvent sur la possibilité et la pertinence d’adopter le port de l’uniforme, selon Jonathan Bradley. La direction souhaitait pousser la réflexion à ce sujet. On a consulté les 180 membres du personnel, ils étaient d’accord d’aller plus loin dans le processus.

Les parents, les élèves et les membres du personnel ont été aussi consultés. Ce sont les élèves qui étaient moins en faveur de l’adoption du port de l’uniforme.

« Ils ont pu s’exprimer. Ils ont très bien fait ça en passant, je tiens à le souligner. On a des élèves très allumés qui sont venus défendre leurs points. Lorsqu’est venu le temps d’approuver, il y a quelqu’un qui a demandé le vote. Le port uniforme a été retenu avec une majorité de votes. » — Une citation de Jonathan Bradley, directeur de l’École secondaire des Pionniers

La direction n’avait pas le droit de vote. La décision finale provient du conseil d’établissement. Il opte pour le port d’un demi-uniforme dès septembre pour commencer.

Les délais sont serrés on doit mettre sur pied un petit comité formé de personnel et d’élèves pour regarder ce que la compagnie retenue va nous offrir comme modèles, les couleurs , indique le directeur. Il est convaincu que l'uniforme contribuera à rehausser le sentiment d’appartenance des élèves envers leur école.

D'après les propos recueillis à l'émission En direct