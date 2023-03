Une nouvelle tunique plus discrète conçue pour les mammographies

Les femmes qui doivent subir des mammographies dans la région pourront maintenant porter un vêtement plus discret et mieux adapté aux examens que la traditionnelle jaquette d'hôpital.

Pour ce faire, la Fondation Santé Jonquière a reçu un appui financier des Saguenéens de Chicoutimi, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), pour mener à bien ce projet.

La nouvelle tunique a été présentée en conférence de presse mardi matin.

Elle a été développée par l'entreprise régionale Confection Imagine, à Larouche, à la demande de la fondation et du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Plus discrète que la jaquette d'hôpital, la tunique rose est plus facile à enfiler et s'adapte à tous les corps. Elle a été développée à partir de plusieurs prototypes, tant pour le confort des patientes que pour les exigences de l'examen.

Les deux côtés peuvent se descendre aussi en même temps, il y a un élastique à la taille. [...] Au début, il y en avait avec un cordon, mais lors du nettoyage, les cordons ça peut trop s'emmêler, donc on a enlevé ça , a expliqué Mélissa Lavoie, copropriétaire de Confection Imagine.

Valérie Faucher, la coordonnatrice en cancérologie, soins palliatifs et de fin de vie du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Serge Proulx, directeur des opérations des Saguenéens, et Sandra Lévesque, directrice générale de la Fondation santé Jonquière, ont présenté la nouvelle jaquette. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Quand on arrive pour faire enlever le haut aux dames pour passer l'examen puisqu'elles sont en robe, elles se ramassaient avec un petit problème technique d'intimité effectivement. En ayant l'élastique à la taille, ça permet de l'enlever et la dame reste habillée un petit peu pendant l'examen , a précisé Valérie Faucher, coordonnatrice en cancérologie, soins palliatifs et de fin de vie au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Des moments psychologiquement difficiles

Il n'y a rien d'agréable pour une femme d'aller passer une mammographie à l'hôpital, pire encore si une bosse ou malformation vient confirmer la présence de cellules cancéreuses.

Ce sont des moments qui sont psychologiquement et physiquement difficiles à vivre, où on se sent vulnérable , a dit de son côté Louise Simard, également copropriétaire de Confection Imagine.

C'est de se sentir exposée, vulnérable. C'est sûr que oui, elles se sentent beaucoup mieux avec la jaquette, celles qui l'ont essayée du moins , a ajouté Valérie Faucher.

Grâce aux Saguenéens

Le match en rose des Saguenéens de Chicoutimi a permis de recueillir 20 000 $ sur les 24 000 $ nécessaires à la conception de 700 tuniques. Lors de cette partie du 9 octobre dernier, les Saguenéens portaient un chandail rose.

Nos fans contribuent énormément parce que les gens de la fondation sont sur place pour recueillir les dons , a mentionné Serge Proulx, directeur des opérations chez les Saguenéens.

Les Saguenéens ont joué leur traditionnel match en rose le 9 octobre dernier. Photo : Gracieuseté de la LHJMQ, André Émond

C'est les partisans, leurs partenaires, les équipes, le personnel d’entraîneurs, les joueurs qui encouragent les initiatives , a enchaîné la directrice générale de la Fondation santé Jonquière, Sandra Lévesque.

Par ailleurs, le CIUSSS précise avoir maintenant repris son rythme de croisière de 20 000 mammographies par année. Un total de 14 000 d'entre elles font partie du programme de dépistage qui invite les femmes de 50 à 69 ans à passer un examen préventif tous les deux ans.

D’après un reportage de Gilles Munger