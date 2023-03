Hockey : des arbitres victimes de violence de la part de joueurs de la région

Depuis le début de l'année 2022-2023, deux joueurs ont été suspendus pour la balance de la saison en raison d’abus physiques à l’endroit d’un arbitre.

Le président de Hockey Abitibi-Témiscamingue, Christian Beaulé, indique que le premier cas d’abus physique à l’endroit d’un officiel est survenu en novembre dernier, dans un tournoi présenté à l’extérieur de la région.

En fin de match, il y a eu un événement où un joueur [d'une équipe de l'Abitibi-Témiscamingue] a dû être expulsé de la partie. Et au moment où les arbitres sont intervenus pour procéder à l’expulsion du joueur, ils ont été bousculés et ont attribué le code d’infraction d’abus physique d’un officiel , relate-t-il.

« Il y a vraiment eu une bousculade. Le joueur en question a vraiment résisté et bousculé les arbitres au moment de l’intervention. » — Une citation de Christian Beaulé, président de Hockey Abitibi-Témiscamingue

Comme la situation est arrivée durant le match de la finale, le comité de discipline du tournoi a transféré le dossier à Hockey Abitibi-Témiscamingue, qui a suspendu le joueur pour le reste de la saison.

Ce premier cas, impliquant un joueur de catégorie M15, a été suivi d’un second, toujours en novembre dernier, impliquant cette fois un joueur de la catégorie M18. La même sanction a été appliquée à l’endroit de ce second joueur.

Le président de Hockey Abitibi-Témiscamingue, Christian Beaulé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Étant donné le moment de l’année où ont été décernées les suspensions, M. Beaulé soutient qu’il s’agit là de sanctions significatives.

Comme c’est arrivé au mois de novembre, on peut penser à une douzaine de matchs de saison régulière, en plus des matchs de tournois. Il leur en restait peut-être deux en plus des championnats régionaux, donc on peut parler de 20 à 25 matchs environ , signale-t-il.

D'autres cas

En plus de ces deux cas d’abus physique, Hockey Abitibi-Témiscamingue recense deux événements où des joueurs ont tenté de frapper un officiel, sans y parvenir. Ces deux incidents ont résulté en des suspensions de trois et de cinq matchs.

Dans un des cas, le joueur a lancé la rondelle en direction de l’officiel et il l’a raté. Dans le deuxième cas, le code initial était abus physique envers un officiel, mais au moment du comité de discipline, après discussion avec tous les intervenants, après avoir étudié la version du joueur et de l’officiel, le code d’abus physique a été changé pour tentative. Ce n’est quand même pas acceptable, mais ça baissait la gravité et ç’a donné une sanction un peu moins importante , fait observer Christian Beaulé.

Tous les joueurs concernés par ces sanctions pourront réintégrer les rangs de Hockey Abitibi-Témiscamingue l’an prochain, mais le président souligne que les notes demeurent à leur dossier et que les prochaines sanctions pourraient ainsi être plus sévères.

Les comportements négatifs sont découragés dans les arénas. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Des gestes qui exacerbent la pénurie d’officiels

M. Beaulé se désole de constater cette hausse de la violence, après quelques années durant lesquelles aucun cas d’abus physique envers les arbitres n’a été répertorié.

Deux [cas], je trouve que c’est déjà beaucoup. Ça faisait quand même quelques années qu’on n’avait pas eu de cas similaires et là, on en a deux dans la même année. Ce serait bien qu’on n'en ait pas pour encore quelques années , souhaite-t-il.

Selon le dirigeant, ces gestes violents dirigés à l’endroit des arbitres viennent compliquer encore davantage les défis de recrutement et de rétention.

« Évidemment, les officiels le font par plaisir et par passion. Donc, à partir du moment où ils se font bousculer ou intimider, bien souvent, ils vont plier bagage et se trouver d’autres occupations. » — Une citation de Christian Beaulé

Manque d'arbitres

Ces événements surviennent dans un contexte où l’Abitibi-Témiscamingue souffre déjà d’un manque important d’officiels.

Présentement, dans la région, on a un nombre [d’arbitres] suffisant pour venir à bout de combler les matchs, mais vraiment, d’une fin de semaine à l’autre, c’est un travail de tous les instants pour parvenir à combler toutes les cases horaire. Heureusement, nos officiels sont passionnés et dédiés au hockey, mais pour bien faire, on aurait possiblement besoin de 50 à 75 officiels de plus dans la région pour réussir à officier tous nos matchs , affirme Christian Beaulé.

Chez HAT, on rappelle que la présence des arbitres est essentielle pour la tenue des matchs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Pour éviter que des situations corsées sur la glace ne dégénèrent, M. Beaulé fait remarquer que des formations sur les techniques d’intervention et les façons d’approcher les joueurs lors des expulsions sont offertes aux arbitres.

Les joueurs sont pour leur part informés et sensibilisés sur le respect des officiels ainsi que sur leurs responsabilités lorsqu’ils sautent sur la glace.