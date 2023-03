Première comparution de l’ancien directeur sportif de la Legacy Christian Academy

Il est accusé d'agression sexuelle et exploitation sexuelle d'une personne mineure.

Durant l'audience, la procureure de la Couronne Tyla Olenchuk a demandé une ordonnance de non-publication pour protéger l'identité de la plaignante, mais la jeune femme à l'origine de la plainte a demandé la levée de l'interdiction. Selon la cour, cela requiert une audience distincte.

D'après la police, l'accusé s'est rendu de lui-même au Service de police de Saskatoon le 31 janvier 2023. Il a été arrêté, puis libéré sous condition.

Les faits reprochés à l'homme seraient survenus entre 2008 et 2012. Aaron Benneweis est également cité dans un recours collectif impliquant la Legacy Christian Academy de Saskatoon.

Les autorités précisent avoir reçu une plainte en août 2022. La police précise que la victime, mineure au moment des faits, et l'accusé se connaissaient par leur affiliation à un établissement confessionnel de Saskatoon .

D’anciens élèves ont lancé une action collective au début du mois d'août dernier et réclament 25 millions de dollars en dommages et intérêts. Ils accusent les responsables de l’école et de l’église Mile Two Church de maltraitance survenue entre 1995 et 2010.

La prochaine comparution d'Aaron Benneweis devant les tribunaux est prévue le 23 mars 2023.