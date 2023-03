17 % des boisés de la ville de Québec concernés par des projets immobiliers

Effectivement, 17 % de la superficie boisée dans le périmètre d’urbanisation est actuellement concernée par un projet de développement (562 hectares sur 3 249 hectares, répartis dans 50 boisés) , indique la Ville.

Ces 562 hectares sont divisés en 30 projets immobiliers, soit 5 projets industriels et 25 projets résidentiels. Il s'agit de site de développement toujours à l'étude.

C'est sur ces projets-là que la Ville a un véritable pouvoir d'approbation, un pouvoir discrétionnaire d'approbation , a précisé Guillaume Neveu, directeur de projet pour la Ville.

« Ce n'est pas 562 hectares de terrain perdu, c'est 562 hectares conservés. » — Une citation de Guillaume Neveu, directeur de projet pour la Ville

Guillaume Neveu, directeur de projet pour la Ville. Photo : Radio-Canada

Trois solutions

Pour chacun de ces projets, trois scénarios de conciliation sont possibles, soit la conservation entière, partielle ou nulle.

Différents critères d’analyse sont pris en compte pour orienter le niveau de conciliation comme la présence de cours d’eau ou de milieux humides, la présence d’habitats fauniques ou floristiques protégés, les fortes pentes, la qualité écologique des boisés, le zonage en vigueur et les besoins en habitation et en espaces industriels , précise la Ville.

Si la Ville juge que le boisé doit être conservé entièrement, elle demandera au promoteur de construire sur la partie non boisée du terrain.

La plupart des projets seront partiellement conservés, selon Guillaume Neveu. La protection nulle serait beaucoup plus rare , selon lui.

Les boisés dans la ligne de mire du tramway

Les boisés touchés par le projet de tramway sont comptabilisés dans cet état des lieux. Or, ils ne sont pas comptabilisés dans ceux qui seront touchés puisque le bureau de projet a déjà annoncé des mesures de compensation.

« Dans le cadre du projet de tramway, la Ville a décidé de mettre en place ses propres mécanismes de compensation. » — Une citation de Guillaume Neveu, directeur de projet pour la Ville

Dans le secteur Chaudière, où se trouvera un centre d'exploitation du tramway. Une superficie boisée de 3,62 hectares (ha), ou 36 247 mètres carrés (m2), sera rasée pour y construire le garage du tramway. Deux lots totalisant une superficie de 4,5 ha (45 000 m2 ) seront conservés dans le secteur Chaudière.

Le Centre d’exploitation et d’entretien du tramway sera construit sur la rue Mendel, près du pôle Le Gendre et du magasin IKEA. Photo : Crédit : Ville de Québec

Le sort du boisé Joinville, qui est fortement critiqué par des citoyens, n'est pas non plus inclus dans la trentaine de projets touchés.

Dans ce cas-là, le propriétaire du terrain était en plein droit de raser une partie du boisé , répond Marie-Josée Asselin.

La conseillère Marie-Josée Asselin (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Définition d'un boisé

Un comité transpartisan chargé de la question était composé de plusieurs élus.

L'exercice, qui a duré un an, a d'abord permis de trouver une définition de ce qu'est un boisé. On est parti de loin, on est parti d'un concept de boisé qui était mal défini [...]. On devait identifier ce qu'étaient les boisés urbains , a mentionné Marie-Josée Asselin, conseillère du district Loretteville-Les Châtels et responsable des dossiers de développement durable et de l'environnement au conseil exécutif.

Définition : Un boisé est un espace naturel couvert d’arbres, géographiquement délimité, situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et ayant une superficie minimale de 0,5 hectare .

Un boisé doit avoir une grandeur un peu moins grande d'un terrain de football américain pour être répertorié.

600 boisés

Le Comité des boisés conclut que 14 % de la superficie du périmètre d’urbanisation (excluant les cours d’eau) est constituée de milieux boisés (3 249 hectares sur 23 689 hectares). Cette superficie représente un total de 600 boisés .

Un boisé de Québec. Photo : Radio-Canada

Parmi eux, 146 boisés sont inaccessibles et déconnectés des réseaux urbains, dont les routes, les trottoirs ou les sentiers.

288 sont physiquement accessibles, mais se trouvent sur des terrains privés.

166 autres boisés sont situés dans des parcs municipaux. Ces boisés sont accessibles à moins de 10 minutes de marche pour 59 % de la population.