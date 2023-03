Nouvelles résidences à Petit-Saguenay : le registre ouvert pour un emprunt de 764 000 $

La municipalité a vu sa population augmenter récemment après plusieurs années de déclin.

Un emprunt de 764 000 $ est nécessaire pour l'achat des terrains pour deux futurs ensembles résidentiels. Les élus de Petit-Saguenay ont présenté lundi le projet aux citoyens lors d'une assemblée d'information.

Le registre municipal est ouvert jusqu'à 19 h mardi soir. Pour que le projet fasse l'objet d'un scrutin référendaire, 74 signatures sont requises.

Le maire a qualifié la séance de houleuse . À ce stade, il est difficile pour lui de déterminer si le projet obtient l’appui populaire.

Philôme La France est maire de Petit-Saguenay depuis 2017. Il multiplie les initiatives pour attirer les familles dans son village. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour poser des questions ou pour s'opposer au projet. Donc présentement, aujourd'hui, on est en ouverture de registre. Il y a des gens qui viennent signer le registre pour demander un référendum sur la question [...] On va prendre acte des résultats d'ouverture de registre et on va voir si on ajuste le tir par rapport au projet, aussi on va en référendum par la suite , a indiqué Philôme La France.