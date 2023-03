OpenAI dévoile GPT-4, la prochaine génération de son modèle de langage pour l’IA

GPT-4 est un grand modèle multimédia, moins doué que les êtres humains dans de nombreux scénarios de la vie réelle, mais aussi performant qu’eux dans de nombreux contextes professionnels et académiques , a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Le modèle de langage a notamment réussi l’examen pour devenir avocat avec une note parmi les 10 % plus élevées, selon OpenAI. La version précédente, GPT 3.5, était au niveau des 10 % les moins bons , a précisé l’entreprise.

ChatGPT mène le bal

ChatGPT suscite beaucoup d'enthousiasme, mais aussi des polémiques depuis qu'il est en accès libre. Des millions de personnes l'utilisent dans le monde pour écrire des textes, des lignes de code, des publicités ou encore simplement pour tester ses capacités.

OpenAI, qui a reçu des milliards de dollars de la part de Microsoft, s'est ainsi imposé comme une sommité en IA générative avec ses modèles de génération de textes, mais aussi d'images, avec son programme DALL-E.

Son patron, Sam Altman, a récemment expliqué travailler vers l'intelligence artificielle dite générale , c'est-à-dire des programmes dotés de capacités cognitives humaines.

Notre mission est d'assurer que l'IA générale – des systèmes d'IA plus intelligents que les êtres humains en général – bénéficie à toute l'humanité , a-t-il mentionné sur le blogue de l'entreprise le 24 février.

Les nouvelles capacités multimédias de GPT-4 constituent un pas dans cette direction.

De nouvelles capacités multimédias

Contrairement aux versions précédentes, GPT-4 est en effet doté de la vision : il peut traiter du texte, mais aussi des images, contrairement à son prédécesseur.

Le nouveau modèle de langage d’IA va être disponible sur le robot conversationnel ChatGPT, mais sans la possibilité de lui fournir des images pour l'instant.

OpenAI souligne par ailleurs que GPT-4 a des limites similaires aux modèles précédents : Il n'est pas encore totalement fiable, [donc il invente des faits et fait des erreurs de raisonnement] .

L'entreprise a annoncé avoir engagé plus de 50 spécialistes pour évaluer les nouveaux dangers qui pourraient émerger, pour la cybersécurité par exemple, en plus des risques déjà connus, comme la génération de conseils dangereux, de codes informatiques défectueux, et de fausses informations.