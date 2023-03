Saint-Guy et Lac-des-Aigles : une fusion souhaitée d’ici quelques mois

La fusion entre Saint-Guy et Lac-des-Aigles franchit une nouvelle étape. Les membres des deux conseils municipaux ont adopté au cours des dernières semaines des résolutions demandant au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de créer une nouvelle entité qui regrouperait les deux territoires.

Joints au téléphone, les maires de Saint-Guy et de Lac-des-Aigles mentionnent que l'objectif est de procéder à la fusion d'ici la fin de l'année.

En 2023, les deux territoires garderaient un budget séparé. En 2024, il n'y aurait qu'un seul budget, et ce, jusqu'à la prochaine élection municipale prévue en 2025.

Selon le maire de Lac-des-Aigles, Pierre Bossé, la nouvelle municipalité gardera le nom de Lac-des-Aigles et se retrouvera dans la MRC de Témiscouata.

Au cours des prochaines semaines, les résidents et les MRC concernés par cette fusion pourront faire parvenir leurs commentaires au ministère.

« Si la réponse est positive, d'ici trois mois, nous aurons une nouvelle municipalité grâce à cette fusion. » — Une citation de Pierre Bossé, maire de Lac-des-Aigles

Le maire de Lac-des-Aigles, Pierre Bossé, au point d'observation de la halte routière de la municipalité (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Pour le maire de Saint-Guy, Gilles Roussel, cette démarche allait de soi. Son village avait de plus en plus de difficulté à offrir des services à ses citoyens et le manque de main-d'œuvre venait freiner de nombreuses démarches pour faire avancer des projets. Le nom de Saint-Guy demeurera associé à un quartier de la nouvelle municipalité.

Ces derniers mois, le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, avait dénoncé le processus de regroupement. Le village de Saint-Guy fait partie de la MRC des Basques tandis que celui de Lac-des-Aigles se situe dans la MRC de Témiscouata. Selon le préfet, si la fusion se concrétise, la MRC des Basques perdra 10 % de son territoire.

Le maire de Saint-Guy souligne que l'étude de regroupement a prouvé hors de tout doute que l'option la plus viable pour son village était un transfert vers la MRC de Témiscouata. Du même souffle, il dit comprendre la frustration du préfet des Basques.

« On aura plus de services à un meilleur coût et une meilleure affinité avec les gens du Témiscouata que ce qu'on pouvait avoir avec la MRC des Basques. » — Une citation de Gilles Roussel, maire de Saint-Guy

De son côté, Bertin Denis n'en démord pas : un regroupement municipal qui implique de modifier les limites territoriales de la MRC ne sera jamais acceptable. Et si une fusion est nécessaire, le préfet rappelle que Saint-Médard avait également proposé à Saint-Guy de mener une étude de regroupement.

« On croit toujours qu'on peut aider Saint-Guy à se développer à l'intérieur de la MRC des Basques. » — Une citation de Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques

Le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Une prémisse à d'autres regroupements?

En entrevue, les maires de Lac-des-Aigles et de Saint-Guy n'ont pas fermé la porte à d'autres regroupements avec des villages avoisinants. Aucune démarche n'est entreprise, mais s'il y a des possibilités, nous allons les évaluer , confirme le maire de Lac-des-Aigles, Pierre Bossé.

Selon lui, la survie des petits villages passe par le regroupement des services ou encore de nouvelles fusions municipales.