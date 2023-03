Sécurité dans les transports : la CTT propose un numéro d’urgence par SMS

Les passagers peuvent écrire un message texte au 647-496-1940 ou remplir un formulaire sur le site web du transporteur, s'ils choisissent cette dernière option, ils pourront également soumettre des photos et des détails à leurs plaintes.

Ces nouvelles méthodes offrent aux clients des options supplémentaires pour signaler toute activité suspecte ou inquiétante sur le réseau , a déclaré Jon Burnside, président de la CTT , dans un communiqué publié aujourd’hui.

Il ajoute que la CTT continuera à mettre en place des mesures pour rendre le système encore plus sûr pour tout le monde .

Ces nouvelles options viennent en complément de l’application SafeTTC qui permet aux usagers de signaler des incidents dans le réseau de transport de la ville. L’application permet en effet de témoigner en ajoutant des photos et des détails tels que le numéro du véhicule et de la ligne, ou encore l’intersection la plus proche. Le tout en gardant l’anonymat si on le souhaite.

Il existe toutefois une limitation à cette nouvelle option de signalement en raison de l'absence de réseau cellulaire dans une grande partie du réseau de métro.