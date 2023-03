C'est ce qu'il a déclaré mardi en point de presse à l'Assemblée nationale. Il a ajouté en anglais qu'il entreprendra certaines actions , sans toutefois préciser lesquelles.

La SAAQ a lancé le 20 février une nouvelle plateforme numérique, SAAQclic, qui a connu plusieurs ratés, ce qui a forcé des clients à faire la file devant différents points de services.

Mardi, M. Legault a reconnu qu'il y avait eu un problème de planification à la SAAQ .

« Ce que je veux, dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est d'évaluer le travail du conseil d'administration de la SAAQ et du président de la SAAQ, parce qu'il y a eu de toute évidence une grave lacune de planification. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Lundi, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, et le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, ont annoncé des mesures visant à réduire les temps d’attente dans les centres de service de la SAAQ et à simplifier le processus de création d’un compte SAAQclic.

Devant la complexité du processus d’authentification, de nombreuses personnes ont préféré se présenter à un guichet de la SAAQ , provoquant l’achalandage dans les centres de services depuis le 20 février, soit depuis le lancement des nouveaux services en ligne de SAAQclic.

Quelques jours plus tôt, le ministre Caire avait balayé les critiques visant son ministère dans ce cafouillage, rejetant toute responsabilité. Lundi, il a reconnu que la transition numérique avait pâti d'une mauvaise communication publique. On n'a pas informé assez la population, on aurait pu faire mieux, a-t-il concédé. Aujourd’hui, on est en mode solution .

Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique s'est dit ouvert à répondre de ces couacs en commission parlementaire si la convocation voulue par l'opposition officielle se confirmait. Il a de nouveau exonéré son ministère de toute responsabilité dans ce dossier.