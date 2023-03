Thunder Bay prépare sa première stratégie pour attirer les touristes LGBTQ+

La Ville a engagé des consultants qui sont chargés d’élaborer la stratégie municipale.

Ce plan, dont l'élaboration devrait être terminée d’ici la fin du mois, est le fruit de la collaboration entre la Ville de Thunder Bay, Destination tourisme Nord de l’Ontario et de l'organisme de tourisme Ontario's Superior Country.

Daniel Bevilacqua, directeur général d'Ontario's Superior Country, affirme que le but de la stratégie est d’attirer des membres de la communauté LGBTQ+ ontarienne, manitobaine et même américaine à venir passer du temps à Thunder Bay et les environs.

Dan Bevilacqua est le directeur général de l'organisme Ontario's Superior Country, un organisme de tourisme de la région nord du lac Supérieur. Photo : Superior Country

Il y a une très importante communauté LGBTQ+ dans la région de Minneapolis et Saint-Paul, dans le sud de l’Ontario et à Winnipeg; ce sont des régions qui sont des marchés clés pour le Nord-Ouest de l’Ontario , explique-t-il.

Il croit que d’attirer ce nouveau marché touristique pourrait avoir des effets positifs pour l’économie locale.

La communauté LGBTQ+ a un plus important pouvoir de dépenser que d’autres, c’est une communauté qui voyage plus et c’est un marché inexploré pour nous qui pourrait mener à des gains prometteurs pour la région , ajoute-t-il.

Pour y arriver, il croit que les intervenants locaux devront travailler pour tenter de défaire des préjugés à propos de villes comme Thunder Bay.

La communauté LGBTQ+ qui habite dans le Nord-Ouest de l’Ontario a une bonne vision de la région, mais il y a du travail à faire dans tous les domaines, il y a la perception que les petites villes sont souvent moins amicales que les grandes villes, nous devons changer des perceptions , soutient-il.

L'organisme Ontario's Superior Country a produit une série de sondages et d’études de marché dans la région auprès de commerces et d’organismes comme Fierté Thunder Bay afin de cerner les besoins d’un éventuel plan publicitaire.

Plus important que jamais de créer des espaces accueillants

Jason Veltri, président du Collectif Rainbow de Thunder Bay, se réjouit de l’initiative de la Ville, qui a choisi de les inclure dans les consultations pour mettre en place son plan de tourisme.

Il pense que la mise en place d’un tel plan était attendue depuis longtemps dans la région.

Selon lui, les premières données qui ressortent des consultations faites dans la région montrent des opportunités excitantes d’éducation et de formation à Thunder Bay et dans le Nord-Ouest de l’Ontario .

Nous sommes excités des opportunités d’avoir une meilleure représentation des personnes queers et trans et bispirituelles dans le domaine de la restauration ou de voir des entreprises qui appartiennent à des gens de la communauté être mises de l’avant , explique-t-il.

Jason Veltri est le président du Collectif Rainbow de Thunder Bay. Photo : CBC/Matt Vis

M. Veltri croit que la première chose qui doit être mise en place est une formation sur le langage, qui permettra de bien nommer les réalités LGBTQ+ .

Nous devons utiliser une langue qui montre que nous avons des espaces inclusifs et que le monde est devenu non binaire , explique-t-il.

Selon lui, la Ville de Thunder Bay a pris des initiatives très importantes pour l’inclusion dans les derniers mois.

En janvier, Thunder Bay a obtenu son accréditation Arc-en-ciel auprès de la Chambre de commerce LGBTQ+ du Canada.

M. Veltri est d'avis que le contexte politique actuel observé aux États-Unis, qui voit une hausse de l’intolérance envers la communauté LGBTQ+ , rend la mise en place de ce type de plan encore plus importante.

Avec ce qui se passe aux États-Unis, c’est plus important que jamais de créer des espaces accueillants, ouverts, inclusifs et non binaires qui permettent à tous de participer , précise-t-il.

Il ajoute que la reprise observée du tourisme et des bateaux de croisière montre que la région peut bénéficier grandement du retour des touristes dans la région.

Selon Daniel Bevilacqua, le plan pourrait être mis en place au printemps.