L’acharnement des ruines, un nouveau recueil pour le poète manitobain Laurent Poliquin

L’acharnement des ruines, le nouveau recueil de poésie de Laurent Poliquin, est paru aux Éditions Les Impliqués. Il est publié un an après la publication de l’ouvrage Le petit bruit du poème aux Éditions du Blé.

Le poète souhaite diffuser dans différents réseaux et a saisi l'opportunité qui s’est présentée à lui de publier chez l’éditeur français Les Impliqués. C'est important pour moi que mon livre trouve un public aussi en dehors du Manitoba , explique Laurent Poliquin.

Écrire en français dans un espace où le français n'est pas dominant et le genre littéraire n'est pas non plus un genre dominant est une forme de résistance , explique-t-il.

L’acharnement des ruines se présente comme un seul bloc, puisque l'auteur vise à procurer une unité au recueil.

Selon le poète, il est plus mélancolique que les précédents. J'ai peut-être eu peur de mourir. Je n'ai pas aimé cette pandémie qui n’est jamais partie , avoue le poète.

J’ai beaucoup écrit avec une certaine peur, une certaine envie de dire des choses et d'assumer ma propre présence au monde pendant que je suis encore capable de le faire , poursuit-il.

Des sentiments amoureux présents dans ses tout premiers poèmes, écrits il y a plus de 20 ans, sont aussi révélés par le poète qui se confie sur sa jeunesse et ses influences artistiques.

Laurent Poliquin évoque explicitement dans son recueil des auteurs comme Charles Trenet, Rimbaud, Renoir, Cyrano, Joachim du Bellay, qui ont marqué sa vie.

Ce sont comme des amis pour moi. Leur présence est importante. Donc si j'ai besoin d'eux, ils sont là. Ce sont des gens que je n’ai jamais connus, mais pour qui j’ai de l’admiration , souligne-t-il.

J'ai même parlé de Roch Voisine pour revenir sur des souvenirs d'adolescence, [...] la chanson Hélène que j'avais enregistrée sur une cassette audio de 90 minutes. Je devais avoir 13 ans à l'époque... ce sont des souvenirs d'enfance.

L’écriture est un moyen d’expression pour Laurent Poliquin qui s’est mis récemment à la peinture, comme une forme de continuité au langage.

C'est d'abord venu par le constat qu'une toile me fait du bien. Au-delà de cette toile, de ce qu'on peut y voir, c'est le sentiment que l'on ressent en regardant la toile qui m'a qui m'a frappé , confie-t-il.