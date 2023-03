Malgré la pression des joueurs, Johatan Jean-Pierre ne réintégrera pas les Griffons

On voulait écouter les jeunes, voir s’ils allaient soulever de [nouveaux] éléments qui nous feraient revoir notre décision. Ils ont amené des éléments pertinents, dont nous avions déjà pris en compte dans notre réflexion , a expliqué le directeur de la vie étudiante et du soutien à la communauté au Cégep de l’Outaouais, Daniel Leduc.

Les joueurs, qui avaient lancé une pétition la semaine dernière, sont visiblement déçus et toujours sous le choc. S’ils n’en tenaient qu’à eux, la destinée de l’équipe de basketball de Division 1 serait toujours entre les mains de Johatan Jean-Pierre.

Ça nous a vraiment affectés. Les gars sont vraiment tristes… mais on ne peut rien y faire , a répondu l’un des basketteurs, Youssouf Mahadi Wachilli, qui a été le principal porte-parole des siens dans ce combat.

Youssouf Mahadi Wachilli vient de conclure sa première saison avec les Griffons. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Malgré la déception, les étudiants-athlètes ont choisi de se ranger derrière la décision du Cégep de l’Outaouais et de s’engager envers le prochain entraîneur-chef, dont l’identité devrait être connue dans les prochaines semaines.

« J’ai félicité les joueurs pour leur action. C’est très louable de leur part. On voit que Johatan a su instaurer quelque chose qui a inspiré les jeunes. » — Une citation de Daniel Leduc, directeur de la vie étudiante et du soutien à la communauté au Cégep de l’Outaouais

Menace de relégation

En expliquant les raisons qui ont mené à la séparation entre les Griffons et M. Jean-Pierre, Daniel Leduc a évoqué deux principales raisons.

Tout d’abord, il y a la possibilité que l’équipe soit reléguée en Division 2. Les équipes du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) doivent défendre leur place en Division 1 au cours d’un cycle d’évaluation de deux ans. Une équipe doit respecter 71 % de l’ensemble des critères en plus de respecter un seuil de 25 % de victoires.

Lorsque ce n’est pas le cas, il est nécessaire de se présenter devant un comité d’évaluation du RSEQ . La direction des Griffons aura la chance de faire valoir ses arguments à la fin du mois de mars.

[Le comité] va nous présenter notre fiche des dernières saisons. Cette année, on a eu notre meilleur dossier en D1, avec sept victoires. Mais notre fiche totale, depuis cinq ans, est de 13 victoires et 73 défaites , a expliqué M. Leduc.

Daniel Leduc a rencontré les étudiants-athlètes lundi soir pour leur faire part de la décision de la direction. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Le Cégep de l’Outaouais est récemment passé devant un tel comité il y a quelques semaines pour éviter, en vain, une relégation en troisième division au football.

Dans un monde idéal, les Griffons se présenteraient devant ce comité avec un nouvel entraîneur-chef fraîchement nommé.

Ça ferait mal d’aller en Division 2. On veut aller chercher les meilleurs joueurs et les meilleurs coachs pour rester en Division 1 , a admis Youssouf Mahadi Wachilli.

Youssouf Mahadi Wachilli est le joueur des Griffons qui a lancé la pétition sur change.org, avec l'appui de coéquipiers. (Photo d'archives) Photo : Guy Photographie

Objectif : garder les joueurs dans la région

Daniel Leduc a aussi mis de l’avant le défi du recrutement, qui est véritablement le nerf de la guerre dans la réussite, ou non, d’un programme collégial et universitaire.

À cet effet, le Cégep de l’Outaouais fait face à un défi dans l’ensemble de ses équipes, mais il semble être plus prononcé au football et au basketball : l’exode de talent local. On peine à retenir les meilleurs joueurs de la région, qui décident de quitter leurs terres natales pour un autre établissement scolaire, à Montréal ou à Québec par exemple.

En 2022-2023, les Griffons ont terminé en 9e position dans une ligue comptant 12 programmes. (Photo d'archives) Photo : Guy Photographie

M. Leduc souhaite que le nouvel entraîneur change la donne, et puisse convaincre les meilleurs basketteurs de l’Outaouais à demeurer ici pour leur parcours collégial.