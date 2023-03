Les vols de catalyseurs explosent et l’Outaouais n’y échappe pas

Au Québec, les vols de catalyseur ont augmenté de manière alarmante au cours des cinq dernières années et l'Outaouais ne s'en sauve pas.

Encore la semaine dernière, l'un des camions du comptoir Saint-Vincent de Paul de Gatineau a été victime d'un vol.

Le responsable des transports pour l'organisme à but non lucratif, André Caron, affirme que malgré la couverture par les assurances, la société qui œuvre pour les plus démunis devra débourser près de 10 000 $ pour le remplacement de la pièce.

Cet incident s'ajoute à la trentaine de plaintes déjà enregistrées sur le territoire de la ville de Gatineau, cette année.

Selon le Service de police de la ville de Gatineau (SPVG), près de 120 plaintes ont été reçues pour 2022. Bien qu'à Gatineau, les données semblent stables, c'est tout le contraire à l'échelle de la province.

La Sûreté du Québec a partagé les chiffres pour les cinq dernières années. Si en 2018 on n'enregistrait que 19 vols dans la province, il y en a eu 876 de rapportés en 2022. C'est 45 fois plus.

Nombre de catalyseurs volés au Québec Nombre de catalyseurs volés au Québec Année Nombre de vols comptabilisés 2022 876 2021 765 2020 351 2019 78 2018 19

Des pièces qui valent de l'or

Jesse Caron, expert automobile pour CAA Québec, soutient qu'une telle hausse a été remarquée dans toute l'Amérique du Nord.

Le convertisseur catalytique est l'une des pièces maîtresses du système antipollution , explique l'expert. C'est lui qui va réussir à réduire au maximum les émissions polluantes du véhicule.

S'il est si prisé, c'est que le catalyseur contient des métaux précieux qui valent très cher sur le marché noir, dont le palladium, le rhodium et le platine. Les malfaiteurs revendent les catalyseurs à une tierce partie qui s'occupe d'extraire les métaux précieux qu'ils contiennent.

Les camionnettes, les VUS et les véhicules lourds « sont des cibles de choix », puisqu'il est plus facile de se glisser sous ce type de véhicule, selon M. Caron.

« Les dégâts ne se limitent souvent pas à la disparition du catalyseur, mais aussi à la réparation du système d'échappement et ça peut aller plus loin. » — Une citation de Jesse Caron, expert automobile pour CAA Québec

Comme il est difficile d'empêcher ce type de crime, ce dernier mise sur la prévention. Il n'y a pas de miracle malheureusement , soutient l'expert. On essaie de stationner le véhicule dans un endroit éclairé ou dans un garage , conseille-t-il.

Jesse Caron propose également de se garer en laissant peu de place pour circuler autour de la voiture et d'installer un système d'éclairage automatique activé par le mouvement.

Des systèmes de protection assez récents permettent aussi de bloquer l'accès au catalyseur. Il s'agit d'une plaque à installer sous le véhicule, mais ces dispositifs ne sont pas disponibles pour tous les modèles de voiture et sont dispendieux, fait valoir M. Caron.

Les vols ont non seulement des conséquences financières pour les victimes qui doivent remplacer la pièce, mais ils font également augmenter le coût de primes d'assurances.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet