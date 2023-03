Dioxyde de soufre à Rouyn-Noranda : l’usine d’acide sulfurique n’a pas tout réglé

La qualité de l’air au centre-ville de Rouyn-Noranda a été considérée comme mauvaise pendant 50 jours en 2021, selon le ministère de l’Environnement, et ce, en raison de la présence trop élevée de dioxyde de soufre (SO2) dans l’air. En additionnant les 23 jours de mauvaise qualité de l’air causés par les particules fines lors de la même année, le centre-ville de Rouyn-Noranda obtient le pire résultat au Québec.

Plus récemment, la qualité de l’air a été considérée comme mauvaise lors de cinq des sept derniers jours, en raison des fortes concentrations de dioxyde de soufre.

La construction de l’usine d’acide sulfurique était pourtant la concrétisation d’un long combat pour de nombreux militants qui réclamaient depuis des années la diminution des émissions de dioxyde de soufre.

Il y a eu de l'action populaire très très longtemps avant qu’il se passe quelque chose. Quand on a fini par annoncer l’implantation d’une usine, c’est sûr que pour nous, c’était une victoire , raconte Guy Leclerc, qui faisait partie du groupe de militants réclamant la construction d’une usine d’acide sulfurique.

On constate, en analysant les données sur la qualité de l’air, que les émissions ont en effet grandement diminué, passant d’un peu plus de 600 000 tonnes de dioxyde de soufre en 1980 à 14 471 tonnes en 2021. Malgré tout, la Fonderie Horne demeure le principal émetteur de dioxyde de soufre du Québec, le 7e au Canada.

« Ça fait une bonne différence, assez pour qu’on pense qu’il y avait une victoire, mais il reste quand même 14 000 tonnes émises dans l’atmosphère. » — Une citation de Guy Leclerc

L’exposition à ce gaz peut aggraver des conditions respiratoires chez des personnes déjà malades, ça peut déclencher des crises d’asthme ou bien dégrader la condition de gens qui auraient de l'emphysème , explique Maryse Bouchard, professeure de santé environnementale à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.

Maryse Bouchard, professeure de santé environnementale à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

L’usine d’acide a une efficacité de plus de 96 %, ce qui rencontre la norme provinciale (96 %) et la norme fédérale (90 %). Nous travaillons toujours à améliorer notre performance. Nos projets pour la réduction des émissions de métaux auront aussi des gains pour la réduction du dioxyde de soufre , nous affirme pour sa part la surintendante aux communications et relations avec la communauté pour la Fonderie Horne, Cindy Caouette.

Celle-ci précise que le projet PHENIX permettra une réduction estimée globale des émissions de dioxyde de soufre d’environ 45 %. Ce projet est prévu pour 2026.

La dernière visite à Rouyn-Noranda du ministre de l'Environnement, Benoit Charette, remonte à août 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Le gouvernement provincial prévoit annoncer ce jeudi la prochaine autorisation ministérielle de la Fonderie Horne.

Cette nouvelle autorisation doit déterminer notamment la quantité d'arsenic et de plusieurs autres métaux que pourra émettre la fonderie dans l'air au cours des prochaines années. Il sera possible à ce moment de savoir si le gouvernement imposera aussi des limites d’émissions pour le dioxyde de soufre.

Une meilleure surveillance demandée

Les données sont récoltées à l'angle de l’avenue Principale et de la rue Mgr Rhéaume Est. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Actuellement, la station de surveillance située au croisement de l’avenue Principale et de la rue Mgr Rhéaume Est est le seul endroit où le niveau de dioxyde de soufre est mesuré à Rouyn-Noranda, malgré la présence de cinq autres stations d’analyse de la qualité de l’air sur le territoire de la municipalité.

Cette station a mesuré sept dépassements de la norme québécoise pour la concentration horaire de dioxyde de soufre dans l’air au cours de l’année 2021.

Aucun dépassement des normes quotidiennes ou annuelles n’a été constaté.

Je pense qu’il faudrait que la mesure soit prise à peu près à la distance de l’usine où les gens vivent. Et on sait qu’il y a des gens qui vivent vraiment pas très loin. C’est là qu’il faudrait que les mesures soient prises pour que ce soit représentatif du degré d’exposition des citoyens , soutient la professeure Bouchard.

Le Conseil régional de l'environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) abonde dans le même sens, ajoutant au passage que les données devraient être collectées aux quatre minutes afin d’avoir un portrait plus juste de la situation en temps réel.

Actuellement, les données sont analysées à l’heure, malgré l’existence d’une norme provinciale pour la concentration moyenne de dioxyde de soufre sur une période de quatre minutes.

Qu’on ait un ajout au niveau de la mesure de dioxyde de soufre aux quatre minutes pour avoir une idée des effets plus aigus des émissions élevés sur une courte période , explique la directrice générale du CREAT, Clémentine Cornille, en rappelant qu’en plus des humains, le SO2 a aussi des impacts sur la nature.

Le dioxyde de soufre a eu des répercussions par le passé et en a probablement encore sur l’acidification des lacs, par exemple , précise-t-elle.

Des normes provinciales trop élevées

La qualité de l'air est un enjeu qui préoccupe à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

La norme québécoise pour le dioxyde de soufre est de 288 microgrammes par mètre cube d’air, et ce, sur une base quotidienne. Une norme qui n’a jamais été dépassée au centre-ville de Rouyn-Noranda en 2021.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) propose plutôt une norme de 40 microgrammes par mètre cube d’air, toujours sur une base quotidienne. La limite québécoise est donc plus de sept fois supérieure à la limite proposée par l’OMS.

« Il me semble que la norme est vraiment trop élevée. On ne devrait pas permettre de concentrations aussi élevées pour la population générale. » — Une citation de Maryse Bouchard, professeure de santé environnementale

Le toxicologue et professeur associé à la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke, Gérard Ngueta, partage ce point de vue et rappelle que le dioxyde de soufre présente des risques considérables pour la santé.

Des études démontrent que le dioxyde de soufre a une incidence sur la santé, même après une exposition de trois à six mois. Même des concentrations faibles peuvent avoir des impacts. On pense à l’insuffisance cardiaque, à des problèmes de fertilité, au cancer du poumon, ou encore à des maladies respiratoires chez les aînés et chez les enfants , signale-t-il.

Goûter la mine

L'indice de la qualité de l'air au centre-ville de Rouyn-Noranda, le 14 mars 2023. Photo : Capture d'écran : site web du Ministère de l'Environnement

Lors des journées où l’indice de qualité de l’air est considéré comme mauvais par le ministère de l’Environnement, il arrive qu’un goût métallique soit ressenti lors des sorties à l’extérieur. Une situation qui pourrait être préoccupante, selon Maryse Bouchard.

Le seuil de détection olfactif est à peu près le même seuil qui correspond à la concentration maximale à laquelle les gens devraient être exposés pendant quelques heures. Donc, si on le sent, ça veut dire que la concentration est dans une zone non sécuritaire , affirme-t-elle.

De son côté, le professeur Gérard Ngueta soutient que des analyses plus approfondies seraient nécessaires afin d’identifier le degré de risque pour la population.

Le goût qu’on ressent n’est pas forcément causé par le dioxyde de soufre. Ça peut venir d’autres métaux qui sont rejetés dans l’environnement avec le SO2. Par contre, si on est capables de relier le goût aux dépassements des normes, là, ça devient inquiétant , précise-t-il.

La sécurité autour de l’usine d’acide inquiète le syndicat

Les maisons du quartier Notre-Dame se situent à quelques mètres de la Fonderie Horne. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

La construction de l’usine d’acide sulfurique de la Fonderie Horne en 1989 a incité la Ville de Rouyn-Noranda à se doter de protocoles d’urgence en cas de fuite sur le périmètre des nouvelles installations.

Une fuite de gaz pourrait entraîner des problèmes respiratoires, pouvant même aller jusqu’à causer des brûlures cutanées. Lors de la construction, la santé publique régionale estimait qu’une fissure de 10 centimètres en période estivale dans un conduit de l'usine d'acide risquerait de causer la mort de 40 personnes et d'en blesser gravement près de 2600.

La Fonderie Horne a donc installé une sirène d'urgence pour aviser la population en cas de fuite de gaz majeure. L’entreprise effectue quatre essais sonores par année, afin d’assurer son bon fonctionnement.

Malgré ces précautions, le Syndicat des travailleurs de la Mine Noranda (STMN–CSN) affirme qu’un autre enjeu pourrait présenter des risques.

La Fonderie Horne souhaite pouvoir affecter deux employés à la surveillance de l’usine d’acide sulfurique dans certaines situations, alors que depuis plusieurs années, ce travail est effectué par trois travailleurs en tout temps. Le rôle de ces employés est notamment de constater de potentielles fuites.

Le syndicat a avisé la Ville, la CNESST et la sécurité publique qu’une telle réduction des effectifs n’est pas souhaitable, car il estime que cela représenterait un risque pour les employés et pour la population. Le syndicat est toujours en attente d’une décision finale dans ce dossier et préfère ne pas commenter publiquement pour le moment.

Des employés nous confirment que les fuites à l’usine sont plus fréquentes depuis quelques années, mais qu’elles sont rapidement contrôlées.

La Fonderie Horne nous a fait savoir qu’elle procède actuellement à la révision et à l’actualisation de la procédure d’opération de son usine d’acide sulfurique.

Cindy Caouette, surintendante aux communications et relations avec la communauté pour la Fonderie Horne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andréi Audet

Cette procédure est uniquement utilisée lors de situations exceptionnelles s’il y a un manque d’opérateurs. Elle ne serait utilisée qu’en dernier recours et nous ne souhaitons pas l’utiliser de manière régulière , mentionne Cindy Caouette par courriel concernant la diminution du nombre d’employés à l’usine d’acide sulfurique.

Interpellée sur la potentielle vétusté de l’installation, la Fonderie Horne n’a pas été en mesure de nous confirmer sa durée de vie estimée.

La santé publique se fait rassurante

De son côté, la santé publique régionale indique par courriel que la Fonderie Horne confirme que 14 détecteurs de SO2 sont situés à 360 degrés autour de la section de l’usine d’acide, permettant de détecter rapidement toute fuite .

Toujours selon la santé publique, la Fonderie Horne aurait mentionné que le trioxyde de soufre (SO3) produit à l’usine ne serait pas pur et serait donc facilement détectable.

Bien que la probabilité d’une fuite de gaz SO2 et SO3 soit peu probable, une telle fuite (accident) pourrait avoir des effets sur la santé de la population , explique-t-on par courriel en ajoutant qu’une fuite de SO3 serait davantage problématique, mais que la fonderie précise qu’une fuite de SO3 n'a pas été modélisée, car le scénario le plus crédible est celui d'une fuite de SO2 .

Le ministère de l’Environnement assure pour sa part que des inspections ont lieu chaque année, qu’une inspection spécifique de l’usine d’acide sulfurique a été réalisée le 29 septembre 2020 et qu'aucun manquement n’a été constaté.