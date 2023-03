La Ville de Gatineau veut rendre la place publique Agora plus vivante

En 2015, le propriétaire du site avait indiqué à la Ville qu’il souhaitait aménager une place publique au cœur d’un ensemble immobilier résidentiel et commercial afin d'accueillir différents événements et activités qui pourraient contribuer à l’animation du secteur.

Les travaux de la place publique ont été terminés en novembre 2021. Et aujourd'hui, la Ville souhaite dynamiser ce lieu, sans pour autant en devenir la propriétaire.

Elle envisage donc de conclure prochainement une entente de servitude perpétuelle d’accès et d’usage public avec le propriétaire privé.

Selon l'administration municipale, cela devrait permettre, entre autres, aux organisations et associations d’organiser des événements et des manifestations en ces lieux. En d'autres termes, les associations et le propriétaire pourraient ainsi organiser, respectivement, des spectacles et des concerts, entre autres.

C’est un complexe immobilier qui attire les locataires et qui attire d’autres clientèles. Donc, dans ce contexte-là, nous, on veut s’assurer qu’on a un endroit auquel il y a une majorité de citoyens, de touristes, qui peuvent en profiter. C’est l’un des objectifs aussi de l’entente qui a été faite , commente la mairesse de Gatineau, France Bélisle.

Dans une réponse écrite, la Ville a indiqué à Radio-Canada qu'elle accordera 450 000 dollars pour financer la servitude de la Place Agora. Cette servitude permettrait de conserver le caractère public de la Place Agora à perpétuité. Cela permettrait à la population de profiter d’un espace aménagé en zone urbaine gratuitement et d’avoir accès à une programmation événementielle bonifiée dans le secteur ,a-t-elle précisé.

Mais ensuite, un montant de 271 140 dollars, sur base annuelle, sera versé par la Ville pour les frais d'entretien, de réparations et de remplacement du site.

Ce montant est fondé sur l’évaluation des coûts d’entretien réalisée par le Service des travaux publics, en 2020, qui ont été indexés, et pour un niveau de service standard. Ce montant sera indexé annuellement selon l’indice des prix de la construction, publié par Statistique Canada pour les bâtiments non résidentiels (bâtiment institutionnel) de la région de Gatineau-Ottawa , indique-t-on.

Préoccupation au conseil municipal

Mais d’ores et déjà, la proposition suscite plus de questions que de réponses. Bettyna Bélizaire, la conseillère municipale du district du Plateau, veut que le milieu associatif et les différents acteurs de son quartier participent à la réflexion.

Je veux m’assurer qu’elle réponde aux besoins de citoyens, c’est pour ça que j’ai demandé à ce que surtout le milieu associatif et tous les intervenants du district du Plateau soient dans le coup, pour s’assurer que ça répond à leurs besoins, et puis qu’on arrive à un compromis qui convienne à tout le monde, les citoyens, les associations et le propriétaire , commente-t-elle.

Bettyna Bélizaire, conseillère municipale du district du Plateau (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

La mairesse de Gatineau affirme comprendre les préoccupations des membres du conseil , mais selon elle, la Ville devrait au contraire s’ouvrir à plus de partenariat public-privé.