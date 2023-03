La police enquête après une menace au couteau présumée haineuse dans le métro de Toronto

Dans un courriel à Radio-Canada, la police a confirmé l'incident rapporté lundi par le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC). Selon la description que l'organisme a publiée sur Twitter, la femme qui portait un hijab prenait le métro entre les stations Vaughan Metropolitan et Finch Ouest le 9 mars lorsqu'un homme s'est approché d'elle et l'a assaillie de questions sur sa religion .

L'homme a alors dit : Tu sais ce qu'on fait avec les gens comme toi? avant de dégainer un grand couteau qu'il a sorti de son sac à dos , poursuit le communiqué.

La survivante a couru pour sauver sa vie dans plusieurs voitures du métro jusqu'à ce qu'un passant l'aide en déclenchant l'alarme d'urgence dans le train , indique le communiqué.

La police n'a publié aucun détail sur l'incident. Toutefois, les forces de l'ordre assurent examiner les images des caméras de la CTT .

Notre unité des crimes haineux est également avisée et des agents spécialisés de cette unité soutiendront l'enquête au besoin , ajoute le SPT .

Le CNMC a publié le récit de la victime présumée, qui y est identifiée sous le pseudonyme de Sara.

Je n'aurais jamais pensé que quelque chose comme ça pouvait arriver dans les transports en commun devant tous ces gens , y raconte la femme.

« Au moment où je l'ai vu sortir son couteau, j'ai couru jusqu'à ce que je sois à bout de souffle et qu'un inconnu m'aide. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'espère que la police trouvera cet homme, le mettra en garde à vue et lui apportera de l'aide pour qu'il ne fasse plus ça à d'autres femmes musulmanes. »