Trafic de drogue : un employé du ministère des Finances du Manitoba accusé de corruption

Un enquêteur du ministère des Finances du Manitoba est accusé de corruption et d’abus de confiance dans le cadre d’une enquête sur le trafic de drogue. L’accusé fournissait des informations sur des interventions policières aux trafiquants.

L’enquête baptisée Dawgpound portait sur un Winnipégois de 36 ans qui se livrait au trafic de diverses drogues, au kilogramme. Cette enquête a commencé en mai 2022.

Le Winnipégois organisait l’importation de grandes quantités de cocaïne en provenance de l’Ontario. Il allait régulièrement chercher de la drogue et des cigarettes non estampillées en Ontario pour les ramener au Manitoba.

Son réseau s’étendait à plusieurs collectivités de la province, dont Winnipeg, Brandon, la rivière Poplar, St. Laurent, Ashern, Fairford et Gypsumville .

Hors du Manitoba, le réseau s’étendait également à Vancouver, à Calgary, à Pickering en Ontario, à Toronto et à la région du Grand Toronto, à Moncton et à l’Île-du-Prince-Édouard, ajoute la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Il est devenu évident que [l’accusé] possédait des informations sur les plans d’intervention policière. La police a pu trouver le responsable de la fuite , selon la GRC . Cette fuite provenait d'un enquêteur de la Section des enquêtes spéciales du ministère des Finances du Manitoba qui fournissait des renseignements au responsable de ce réseau de drogue.

L’homme de 50 ans participait notamment aux enquêtes sur les cigarettes de contrebande dans la province.

Le fonctionnaire et le trafiquant étaient des associés , selon l’inspecteur Grant Stephen, qui est responsable de la Lutte fédérale contre le crime organisé et grave de la GRC au Manitoba.

Le fonctionnaire a été arrêté le 12 janvier et est accusé de corruption de fonctionnaires, d’abus de confiance par un fonctionnaire public et de complot en vue d’éluder le paiement des droits.

Le présumé trafiquant fait, quant à lui, face à de nombreuses accusations, notamment de complot et de trafic. Il demeure en détention.

Vingt autres personnes au Manitoba et en Ontario ont été arrêtées et font face à des accusations en lien avec le Projet Dawgpound.