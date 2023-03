Philippe Brach annonce son retour avec un nouvel album, son premier depuis 2017

Si l’on se fie à une vidéo publiée sur YouTube mardi matin, on aura droit à un nouvel album de Philippe Brach dès le 31 mars prochain, sa première nouvelle offrande depuis Le silence des troupeaux en 2017.

L’auteur-compositeur-interprète originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean a simplement écrit, dans la description de la vidéo d’une trentaine de secondes, Je suis de retour. À très bientôt.

On y entend un court extrait musical à l’ambiance sombre alors qu’on voit un personnage humain aux traits de visage effacés déambuler dans divers lieux.

À la fin, la musique devient joyeuse et le personnage se met à danser. On peut ensuite lire : Brach is back ­.

Le musicien de 33 ans avait fait paraître son premier album, La foire et l’ordre, en 2014, quelques semaines avant de remporter les Francouvertes.

Il a ensuite lancé Portraits de famine en 2015, été nommé Révélation de l’année à l’ADISQ, puis sorti en 2017 Le silence des troupeaux, couronné de cinq Félix.

Philippe Bouchard, de son vrai nom, travaille depuis un peu plus dans l’ombre, notamment à l’organisation de La Noce, un festival annuel d’arts et de musique à Saguenay.