Affaire Carpentier : des agents de la faune réclamés trop tard

Les agents de protection de la faune ont contacté eux-mêmes le ministère de la Sécurité publique pour offrir leur aide dans les recherches visant à retrouver Nora, Romy et Martin Carpentier en juillet 2020.

C'est ce qu'a indiqué le président provincial du Syndicat des agents de la protection de la faune du Québec (SAPFQ), Martin Perreault, mardi, au douzième jour de la Commission d'enquête publique sur les décès des trois membres de la famille Carpentier.

Martin Perrault dit avoir contacté de sa propre initiative le cabinet du ministère de la Sécurité publique le 16 juillet, cinq jours après la découverte du corps des jeunes filles, pour offrir l'expertise des agents de la faune.

À ce moment, Martin Carpentier est toujours activement recherché par les policiers. La Sûreté du Québec (SQ) demande aux chasseurs de vérifier leur camp et leur caméra de chasse pour tenter de localiser le fugitif.

On s’attendait à ce que notre organisation fasse des démarches. [...] Ça ne s’est pas passé. J’ai envoyé directement un texto , a témoigné le président.

Martin Perreault est président du Syndicat des agents de protection de la faune du Québec (Photo d'archives) Photo : Courtoisie/Martin Perreault

Le 17 juillet, 10 agents de la faune et un maître-chien sont dépêchés sur place. La grande majorité sur une base volontaire.

Pour un enjeu de sécurité publique, les agents de la faune vont être disponibles en tout temps. On le voit souvent dans de gros démantèlements de braconniers. Les agents sont intéressés. Il vont lever la main , a témoigné Martin Perrault.

Pour lui, les agents de protection de la faune auraient dû être contactés beaucoup plus tôt : Le bois, c’est notre travail quotidien de tous les jours. On a des agents de la faune. On croit fortement qu’on peut donner un coup de main pour les recherches.

« Personnellement, je regrette de ne pas avoir fait les appels avant. » — Une citation de Martin Perreault, président provincial du SAPFQ

Formation

À la différence des bénévoles spécialisés en recherche de terrain, les agents de la faune sont armés et sont formés pour intervenir auprès de personnes dangereuses.

Un agent de la faune effectue un prélèvement sur une carcasse d'animal en forêt. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ils sont aussi formés à détecter des indices en lien avec le déplacement de personnes, autant la nuit que le jour.

On sait quoi observer quand on recherche un braconnier. On va remarquer certains détails que nous, les agents de la faune, on va être habitué de voir. Que ce soit des feuilles relevées [...] une branche cassée d’une journée ou d’une semaine. Il y a une grosse différence , illustre Martin Perrault.

On sait comment fonctionne le domaine policier. On sait qu’il y a une entité qui dirige. On n'est pas là pour se substituer aux policiers.

D'ailleurs, depuis 2020, le président remarque que les agents de la faune sont plus rapidement sollicités. Ce fut le cas à Sainte-Paule en 2021, lorsqu'une alerte Amber avait été déclenchée.

Meilleure collaboration réclamée

Lundi, l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS) a déploré avoir subi un certain préjugé de la part de la SQ en juillet 2020. Selon elle, cette situation a empêché le déploiement de ressources spécialisées supplémentaires pour participer aux recherches visant à retrouver Norah, Romy et Martin Carpentier.

L' AQBRS a notamment critiqué le fait que leurs dizaines de maîtres-chiens n'étaient pas utilisés par la Sûreté du Québec dans les cas de disparition pour des questions d'accréditation.

Cette situation a semblé irriter le coroner Luc Malouin. Je le dis publiquement que ça serait bon que vous vous parliez. On n'a jamais trop de monde compétent lorsqu’on a un drame. Pour le bien public, parlez-vous!

Mardi, le sergent responsable du module canin de la Sûreté du Québec a répondu que le corps policier a toujours été ouvert à cette possibilité et que les canaux de communication sont toujours là. Je suis ouvert. Je suis d'accord , a répondu Yves Roussel.

Malade, le coroner Malouin a ajourné la Commission d'enquête jusqu'à jeudi matin, le temps de se rétablir.