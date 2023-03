Arrestations de masse à Montréal : les manifestants veulent des excuses publiques

Même s'ils recevront des compensations totalisant 6 millions de dollars, les manifestants brimés par la police de Montréal entre 2011 et 2015 demandent à la mairesse Valérie Plante et au chef de police du SPVM, Fady Dagher, de s’excuser oralement et de prendre plus de mesures pour faire cesser certaines pratiques policières.

Malgré l’entente judiciaire approuvée le 22 février dernier entre la Ville de Montréal et les avocats des manifestants, ces derniers déplorent notamment que les excuses municipales aient été vite enfouies au fin fond du site Internet de la Ville.

Dans cette lettre d'excuse qui n’apparaît que quand on clique en bas d’un communiqué de presse, on peut lire que la Ville admet que certains gestes posés par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et l’administration municipale ont porté atteinte à certains droits fondamentaux des manifestants, leur causant des dommages.

On voudrait que les instances responsables prononcent cette lettre d’excuse , a résumé Guillaume Perrier qui représente les manifestants arrêtés le 15 mars 2013.

« Les excuses n’ont de sens que si elles sont clairement, explicitement et publiquement exprimées et assumées. » — Une citation de Marcel Sévigny, représentant des personnes arrêtées le 7 juin 2012.

En tout, 16 recours collectifs ont été lancés pour des arrestations et des détentions illégales d’environ 3300 personnes entre 2011 et 2015. Elles dénonçaient notamment la hausse des frais de scolarité ou les brutalités policières. Des arrestations qui ont laissé des traces.

Témoignages troublants

À ce jour (10 ans plus tard), je fais encore des cauchemars et j’ai peur de manifester , a témoigné Isabel Matton qui indique avoir été poivrée, molestée, menottée et gardée pendant des heures.

Durant tout le temps de notre détention illégale, nous avons été privés d'eau, de nourriture et de la possibilité d'aller aux toilettes , a ajouté Sophie Vallée-Desbiens, qui a vécu des événements similaires lors d’une manifestation qui se tenait pourtant un après celle de Mme Matton.

« Il régnait une chaleur accablante dans ces autobus, certains ont eu des malaises, d’autres des crises de panique. Tout cela pour un prétendu règlement municipal (P6) qui s’est avéré inconstitutionnel. » — Une citation de Sophie Vallée-Desbiens ancienne manifestante

Ces arrestations avaient souvent lieu avant même que la manifestation ne se mette en marche au prétexte que l’itinéraire n'avait pas été communiqué aux forces policières en vertu du règlement P6 , a expliqué Linda Khelil, porte-parole de la Ligue des Droits et Libertés.

Elle a souligné que même si la validité de P6 a finalement échoué en Cour et qu'il a été abrogé, de même que la pratique de la souricière, son organisation demande aux autorités municipales de rendre des comptes.

Les policiers utilisent le poivre de cayenne lors d'une manifestation en juin 2012 à Montréal. Photo : PC/Peter Mccabe

La Ligue veut savoir quelles mesures concrètes sont et seront prises pour assurer le respect du droit de manifester et que ces explications aillent au-delà des phrases creuses auxquelles les autorités nous ont habituées jusqu’à présent .

Elle donne en exemple le fait que le retrait des balles de caoutchouc de l'arsenal policier faisait partie d’une des promesses de Projet Montréal et Valérie Plante en 2017 et que cette promesse n'a pas été tenue à ce jour.

L'administration Plante réagit

Par courriel, l'administration Plante a réitéré les excuses de la Ville de Montréal à l'égard de toutes les personnes qui ont été touchées . Mais le cabinet de la mairesse n'a pas répondu directement à la question d'excuses publiques, se contentant de mentionner que l'administration Plante était celle qui avait abrogé le règlement P6.

Il est toutefois prévu qu'elle se prononce sur le sujet, mercredi, lors d'un point de presse.

Selon Marcos Ancelovici, ce sont les façons de faire de la police qui doivent être passées au crible.

Les enjeux, ce n’est pas juste la formation des policiers, c’est aussi comment la police comprend son rôle, comment elle est encadrée par le pouvoir civil et pourquoi on a plus de policiers par habitant que Toronto. Pour la police, on ne peut jamais couper les budgets, alors qu’on le fait en santé et en éducation , a-t-il souligné.

Il souligne que même si la répression policière des manifestations peut sembler lointaine, la police est toujours aux prises avec un problème de profilage racial et que le nouveau chef Fady Dagher avait défendu le règlement P-6 devant le conseil municipal en 2014 alors qu’il était directeur adjoint du SPVM .