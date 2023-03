Winnipeg accueillera la Coupe Grey en 2025

Selon une annonce faite par la Ligue canadienne de football (LCF) mardi, la 112e partie du championnat sera jouée à la suite d’une semaine de réjouissances et de célébrations lors de l’annuel festival de la Coupe Grey en novembre 2025.

Le commissaire de la LCF , Randy Ambrosie, se dit comblé.

Randy Ambrosie ajoute qu'il a été impressionné par les plans des Blue Bombers pour impliquer la communauté dans la semaine de célébration.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a aussi salué l’annonce de cet événement dans la province. Le Manitoba est reconnu pour sa capacité à accueillir des événements sportifs, de divertissement et culturels majeurs , indique-t-elle.

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, est impatient de voir la Ville en fête.

C’est au stade d’IG Field, qui est le domicile des Blue Bombers, qui accueillera cette compétition pour la deuxième fois de son histoire.

Le président et chef de la direction du Winnipeg Football Club, Wade Miller, affirme qu’il entend déjà le grondement des partisans.

« Les partisans les plus bruyants et les plus passionnés de la LCF seront prêts à présenter notre province et notre ville aux formidables amateurs en provenance d’un océan à l’autre. »