Après un énième rapport sur la qualité de l’air, Limoilou exige des actions

Les citoyens de Limoilou préoccupés par la qualité de l’air sont d’accord avec les constats « préoccupants » dégagés par l’étude Mon environnement, ma santé. Ils rappellent toutefois que la contribution « significative » des contaminants atmosphériques à divers problèmes de santé chez les résidents des quartiers centraux de Québec est connue de longue date. La population limouloise espère que ce nouveau rapport mènera enfin à des actions concrètes, et ce, plus tôt que tard.

Le résident de Limoilou Marcel Paré s’intéresse depuis de nombreuses années à la problématique de la qualité de l’air dans son quartier. Lundi soir, il a assisté à une présentation du rapport Mon environnement, ma santé offerte par la Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Environ 70 citoyens se sont déplacés au Centre Horizon pour y participer.

Étude sur les impacts de la qualité de l’air : réaction d'un résident de Limoilou ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure Étude sur les impacts de la qualité de l’air : réaction d'un résident de Limoilou. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

M. Paré admet ne pas être tombé en bas de sa chaise en prenant connaissance des constats tirés par les auteurs de l’étude. Ces derniers ont notamment observé que l’exposition à long terme aux particules fines (PM2,5) contribuerait à une part significative des problèmes de santé cardiovasculaire et respiratoire des résidents des quartiers de Limoilou, de Vanier et de la Basse-Ville.

C'est grave

Il n'y a pas de surprise pour les gens qui suivent le dossier. La santé publique remet simplement des pendules à l'heure et dit : "Oui, c'est grave." Nous, on crie que c'est grave depuis des années , a confié Marcel Paré mardi matin en entrevue à l’émission Première heure.

Toutes les chaises étaient prises lundi soir, lors de la présentation du rapport sur la qualité de l’air au Centre Horizon. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Selon lui, le travail effectué au cours des dernières années par les autorités régionales de santé publique ne suffira pas à assainir la qualité de l’air dans les quartiers centraux. Encore faut-il que les décideurs et les principaux émetteurs de contaminants mettent en place des mesures concrètes pour s’attaquer au problème, fait valoir M. Paré.

La santé publique peut faire des constats. Elle l'a déjà fait à quelques reprises, mais dès qu'on lui pose la question : Qu'est-ce qu'on peut faire? [Elle répond qu’elle] n'a pas le pouvoir [d’intervenir]. On ne peut [donc] pas espérer de la santé publique qu’elle va corriger la situation, ce n'est pas son mandat , plaide le résident de Limoilou.

Chauffage au bois

À titre d'exemple, il affirme avoir mis en garde les autorités sanitaires dès 2004 à propos des enjeux de pollution et de santé publique liés au chauffage au bois. La Ville de Québec a beau avoir adopté divers règlements, notamment celui qui interdira l’utilisation de poêles au bois non certifiés à compter du 1er septembre 2026, Marcel Paré estime qu’il aurait fallu agir beaucoup plus rapidement.

On est en 2023 et la Ville n'a pas encore bougé. Pourtant, à Montréal, cette réalité-là a été connue et ils ont mis en place les moyens qui ont été reconnus, efficaces. Ça serait facile pour la Ville de Québec de prendre le modèle de Montréal et de s'en inspirer fortement pour l’appliquer ici, dans la région , soutient-il.

Marcel Paré croit que la Ville de Québec aurait pu être plus proactive pour réglementer le chauffage au bois sur son territoire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Crédit: Association Forestière de la Côte-Nord

De son côté, le président du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, Raymond Poirier, accueille favorablement les conclusions de l’étude Mon environnement, ma santé, qui viennent s’ajouter à celles du Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques, rendues publiques plus tôt cette année.

Je pense qu'on arrive à un bilan qui est assez intéressant de l'état des lieux en matière de qualité de l'air à Limoilou, dans la Basse-Ville et dans Vanier , confie M. Poirier en entrevue à Radio-Canada.

Sonnette d'alarme

À l’instar de Marcel Paré, il rappelle toutefois que par le passé, d’autres rapports et études sont arrivés à des conclusions similaires quant aux effets de la pollution atmosphérique sur la santé des résidents de ces quartiers. Ces derniers, poursuit M. Poirier, attendent depuis longtemps des actions pour améliorer la qualité de l’air. Ils espèrent que cette fois-ci sera la bonne.

Il faut que [les décideurs] partent en ayant en tête que ça fait 10 ans que les citoyens et citoyennes ont tiré la sonnette d'alarme relativement à la situation à Limoilou et qu'après 10 ans, eh bien les gens d’ici sont en droit de s'attendre à des actions, à des actions concrètes et à des actions réalisées de façon rapide , insiste-t-il.

« On n'a pas envie d'attendre jusqu'en 2025 ou jusqu'en 2030 pour voir quelque chose se passer. On veut que les choses se passent maintenant. Ça fait déjà 10 ans qu'on attend! » — Une citation de Raymond Poirier, président, Conseil de quartier du Vieux-Limoilou

Raymond Poirier croit que les décideurs ont suffisamment d'éléments en main pour mettre en place dès maintenant des actions visant à améliorer la qualité de l'air dans les quartiers centraux. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Même s’il demeure quelques zones grises attribuables, en partie, au refus du Port de Québec et de ses opérateurs de partager la totalité des données qu’ils colligent, Raymond Poirier estime que les décideurs ont suffisamment d’informations en main pour agir dès maintenant afin de réduire la pollution générée, entre autres, par le secteur des transports, le chauffage au bois, l’incinérateur, les industries et les activités portuaires.

[C’est de] dire au ministère des Transports du Québec, de dire à la Ville de Québec, de dire aux entreprises polluantes comme la White Birch, de dire au Port de Québec et à ses locataires qu’il y a des choses concrètes qu'ils doivent faire, qu’il y a des choses concrètes qui ont pu être mesurées, qui ont pu être avalisées dans ces deux rapports-là, en fonction des données disponibles [...] et j’ai l’impression que les gens espèrent que ça sera suffisant pour amener l'action du point de vue des décideurs, du point de vue du gouvernement , mentionne M. Poirier.

Il croit que les populations des quartiers centraux sont fragilisées depuis déjà trop longtemps, que ce soit en raison de la présence d’autoroutes, de l’incinérateur ou d’industries lourdes. Mettre fin à cette situation est selon lui une question de justice environnementale .

Avec la collaboration de Jean-François Nadeau, de Marie Maude Pontbriand et de Magalie Masson