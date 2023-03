Prime Video annonce deux autres saisons de LOL : qui rira le dernier? 

La première saison de la compétition humoristique tournée à Montréal avait vu s’affronter une dizaine d’humoristes du Québec, dont Arnaud Soly, Laurent Paquin, Maryline Joncas, Yves P. Pelletier, Christine Morency, Mathieu Dufour et Rachid Badouri.

Le concept est simple : les participants et participantes peuvent user de tous les moyens et des accessoires mis à leur disposition pour provoquer le rire – ou même le sourire – chez leurs adversaires. La dernière personne à demeurer impassible remporte la compétition.

Ça me ramène à mon adolescence, à cette adrénaline de provoquer un rire dans l’unique but d’avoir du fun! Depuis des semaines les gens m’en parlent partout… en riant. Et ça, ça me rend heureux , a affirmé Patrick Huard dans un communiqué.

C’est pour ces raisons que ça n’a pas été difficile de me convaincre d’animer les saisons 2 et 3. Sans compter le plaisir de trouver des idées pour torturer les participants encore plus!

Reste à savoir qui seront les à participer aux prochaines saisons de la série, qui n’ont pas encore de date de diffusion. LOL : qui rira le dernier? est une adaptation de Documental, une série japonaise d'Amazon Original.