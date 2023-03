Trois blessés d’Amqui dans un état critique au CHU de Québec

Deux enfants et un adulte sont dans un état stable, confirme le CHU de Québec-Université Laval. Il y a trois personnes pour lesquelles on a encore des craintes pour la vie , soutient le directeur des soins critiques de l'établissement, Stéphane Tremblay. Les proches présents à l’hôpital reçoivent aussi de l’aide psychosociale et médicale.

Le directeur des soins critiques du CHU de Québec-Université Laval, Stéphane Tremblay. Photo : Radio-Canada

Les blessés ont été transportés tard lundi soir et au cours de la nuit dans trois avions, a précisé M. Tremblay. Ils étaient accompagnés d’un médecin et d’une infirmière.

Opération délicate

Lorsqu'on transfère des usagers de cette façon-là, on a eu une analyse clinique, il y a une régulation médicale qui a été faite et on a jugé que l'instabilité des patients était d'un niveau tel qu'on devait les transférer en centre tertiaire , explique le directeur des soins critiques. Le centre tertiaire est l’établissement offrant le plus haut niveau de soins critiques.

Pour se préparer à recevoir les six patients du Bas-Saint-Laurent, le CHU a dû procéder à une réorganisation interne. Lors de cet exercice-là, il peut y avoir déplacement de patients pour faire de la place pour accueillir les usagers qui ont des besoins dans notre centre tertiaire , souligne M. Tremblay.