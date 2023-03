Banx & Ranx, de Gatineau aux plus grandes vedettes pop

Sean Paul, Dua Lipa, Ty Dolla $ign et Ellie Goulding. Bien que leurs univers musicaux diffèrent, ces artistes ont tous en commun d’avoir collaboré avec le duo Banx & Ranx, formé par le Gatinois d’origine Zacharie Raymond et Yannick Rastogi.

Lauréat du Juno Révélation de l’année - groupe, Banx & Ranx travaille avec plusieurs artistes de renommée internationale depuis près de 10 ans.

Désormais basés à Montréal, Zacharie Raymond et Yannick Rastogi – alias Soké et KNY Factory – se sont alliés en 2013, en se découvrant une passion commune pour la musique électro-caribéenne.

Je faisais cette espèce d’hybride de musique caribéenne avec de la musique électronique, et la seule autre personne à Montréal qui faisait ça, c’était [Zacharie] , explique Yannick Rastogi. Ça a favorisé notre collaboration et c’est ce qui a fait que les choses sont allées vite au début, parce qu’on avait un but commun.

Aujourd’hui, Banx & Ranx cumule plus de deux milliards d'écoutes sur les plateformes en ligne.

Des collaborations « humaines »

En 2015, le duo s’est fait connaître grâce à son premier succès, Kiss Me, réalisé avec l’artiste anglais Olly Murs. C’était vraiment notre premier gros break. Ça nous a permis d’avoir un bon deal d’édition, d’avoir une belle équipe avec nous. C’est ça qui a commencé notre cheminement , raconte Zacharie Raymond.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Lorsqu’ils s’associent à d’autres artistes, les deux musiciens misent sur une approche humaine, de manière à reconnaître le travail de chaque personne impliquée dans la création du début à la fin.

On aime partir de zéro avec l’artiste. On commence avec une session de conversation : "Comment tu te sens? Tu es dans quelle phase de ta vie?" , explique le Gatinois.

« On commence par connaître l’être humain. Ce n’est pas juste de la musique : c’est une énergie, c’est des relations. » — Une citation de Zacharie Raymond, alias Soké, membre du duo Banx & Ranx

En plus de David Guetta, Diplo, Major Lazer et Gorillaz, entre autres, Banx & Ranx est derrière plusieurs titres de la chanteuse montréalaise La Zarra, y compris la chanson Évidemment, qu’elle interprétera à l’Eurovision pour représenter la France, où elle connaît beaucoup de succès.

Musique et maison de disques

En 2017, Zacharie Raymond et Yannick Rastogi ont fondé leur propre maison de disques, 31 East. Le duo a notamment pris sous son aile les Canadiens Preston Pablo et Rêve. Cette dernière a également remporté un prix Juno cette année pour sa chanson CTRL+ALT+DELETE, produite par Banx & Ranx.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

« Le but, c’est de prendre toute l’expérience et les ressources qu’on a récoltées en Europe, aux États-Unis, dans les Caraïbes, et de les ramener à la maison, pour contribuer à la structure de l’industrie musicale au Canada, parce qu’il y a tellement de talents. » — Une citation de Zacharie Raymond, alias Soké, membre du duo Banx & Ranx

Malgré leur horaire très chargé , Zacharie Raymond et Yannick Rastogi trouvent du temps pour continuer de développer leur musique. Cette année, pour la première fois, on a fait des versions acoustiques de nos chansons , fait valoir Yannick Rastogi.

On découvre de nouvelles passions, on essaie de développer d’autres outils et de se perfectionner, et en même temps, de continuer d’être émerveillé par ce qu’on fait , conclut-il.