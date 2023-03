François Legault se rendra à Amqui jeudi

Le premier ministre du Québec, François Legault, a affirmé en point de presse mardi après-midi qu'il s'agissait d'une nouvelle journée où il était difficile de se concentrer au travail.

« On est plutôt en pensées avec les gens d'Amqui. Ça arrive, effectivement, trop souvent, pas seulement ici, mais partout dans le monde. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

C'est un peu décourageant, choquant et il faut quand même être courageux et être plus tissés serrés que jamais. C'est spécial aussi dans une municipalité qui est plus petite. Je viens d'une municipalité de 5000 habitants. Tout le monde se connaît [...]. C'est encore plus dur quand on connaît les personnes. Et je veux dire à toute la population d'Amqui et des alentours que le gouvernement est là , a poursuivi le premier ministre.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, s'est déplacé à Amqui mardi midi et s'est adressé aux journalistes. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, est lui arrivé à Amqui mardi matin pour soutenir la communauté après le drame survenu la veille. Il a offert ses pensées aux familles éprouvées et a qualifié le geste commis par le suspect de « barbare ».

Le ministre Bonnardel a rappelé que le gouvernement a mis en place depuis lundi une cellule de crise avec des intervenants psychosociaux accessibles à ceux qui en font la demande.

Il a ajouté que de l'aide est offerte aux familles des victimes par la Sûreté du Québec (SQ).

« On est plus qu'attristés. Tout le Québec est derrière Amqui. » — Une citation de François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique

C'est important aujourd'hui d'être présent pour Amqui, pour votre communauté, madame la mairesse, et de vous dire que si besoin est, tout le support dont vous aurez besoin, on sera là pour vous le donner , a poursuivi le ministre.

La mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, était présentée au point de presse du ministre. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

François Bonnardel a aussi tenu à remercier les premiers répondants qui sont intervenus sur les lieux du drame qui a fait pour l'instant deux morts et neuf blessés.

La santé mentale en question

Questionné sur les répercussions que la pandémie a pu avoir sur la santé mentale de certains citoyens, le ministre a répondu que le travail des élus est de trouver des solutions pour éviter que de telles situations se produisent, mais qu'elles ne peuvent pas toutes être prévenues.

« Chaque fois qu'on a un moment comme celui-là, on est bouleversés. Comme élus, on se dit : "Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour empêcher ça?" » — Une citation de François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique

Il reste qu'on est face à ces fatalités, on cherche des moyens, et cette folie meurtrière, c'est difficile de l'empêcher [...]. On pourrait tout mettre en place puis demain matin, quelqu'un décide encore d'embarquer dans une voiture, dans un camion, et de frapper , a-t-il ajouté.

Au sujet de la possibilité de retirer les permis de conduire aux personnes qui ont des troubles de santé mentale sérieux diagnostiqués, le ministre a mentionné qu'il avait pensé à voix haute lorsqu'il a évoqué cette idée en entrevue mardi matin à l'émission Tout un matin.

Vous savez, quand on est ministre, on essaye de trouver des pistes de solution, et souvent, mon équipe n'aime pas quand je pense à voix haute. J'ai pensé à voix haute ce matin. Donc, qu'on me comprenne bien, on n'entreprend pas un exercice au gouvernement suite à ça , a précisé François Bonnardel lors du point de presse mardi midi à Amqui.

Il a affirmé que les reconstitutionnistes en scène de collision de la SQ travaillent sur place pour tenter de mieux comprendre comment le drame s'est déroulé.

Le premier ministre Justin Trudeau a offert ses pensées aux familles éprouvées par le drame d'Amqui. (photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le premier ministre Justin Trudeau a lui aussi tenu à offrir son soutien aux victimes du drame d'Amqui, à leur entourage ainsi qu'à toute la communauté de la vallée de la Matapédia. « Cette tragédie nous a tous bouleversés à travers le Québec, à travers le Canada », a-t-il affirmé mardi matin.

De passage à Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, Justin Trudeau a pris quelques instants pour souligner le fait que [ses] pensées sont avec les familles à Amqui qui vivent des moments extrêmement difficiles .

Il a également tenu à remercier les premiers répondants.

« On remercie les premiers répondants qui ont été là dans des moments extrêmement difficiles et on va continuer d'être là pour soutenir cette communauté dans les jours très difficiles à venir. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Autre réaction à Québec

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, a lui aussi tenu à prendre un moment mardi matin pour offrir ses condoléances aux résidents d'Amqui.

« Ça vient bouleverser une communauté tissée serrée, une communauté paisible [...]. Qu'est-ce que, collectivement, on pourrait faire pour faire en sorte que de telles tragédies n'aient pas lieu? » — Une citation de Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral du Québec

Nous croyons et nous sommes prêts à participer à une réflexion collective. Les solutions, on ne les a pas toutes ce matin, évidemment. On pense aux familles des victimes, aux blessés et aux gens qui ont subi des chocs post-traumatiques, mais nous devrons avoir une conversation nationale sur ce que nous pourrions mieux faire afin de prévenir de tels bouleversements , a poursuivi Marc Tanguay.

Il estime que la pandémie a eu son rôle à jouer dans la détérioration de la santé mentale de certains citoyens.