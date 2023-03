La Ville de Calgary veut s’outiller contre les manifestations anti-drag queens

Le règlement proposé interdirait toutes les manifestations de type discriminatoires dans un rayon de 100 mètres autour d’une piscine, d’un gymnase, d’une bibliothèque et d’autres bâtiments gérés par la Ville.

Le mot intimidation pourrait aussi être ajouté au règlement municipal régissant les comportements publics.

Si la modification et l'ajout de règlement sont adoptés, tout contrevenant s’expose à une amende maximale de 10 000 $ ou six mois de prison.

De récentes manifestations ont ciblé les membres de la communauté [LGBTQ+] et empêchent la capacité de la ville de Calgary d’offrir un accès sécuritaire et inclusif à ses services , peut-on lire dans la proposition de règlement municipal. Le public a le droit d’accéder à ces services sans être exposé à des messages et des comportements haineux, intimidants, harcelants ou discriminatoires.

Le document liste quatre événements ayant conduit à des enjeux de sécurité. Le 25 février, par exemple, un manifestant est entré dans la bibliothèque publique du quartier Seton lors de l’heure du conte drag. Cet événement appelé Reading with Royalty permet à des drag queens de lire des histoires à des enfants.

Selon l’administration municipale, l’incident a causé un conflit verbal et physique. Six accusations de harcèlement ont été déposées contre un homme de 36 ans.

Plusieurs autres apparitions publiques de drag queens ont été reportées ou annulées à cause de la menace de manifestations.

Ces manifestations ont été menaçantes, suscitant la peur et incitant à la haine, tout en mettant en danger le public et les employés , indique également l’administration dans sa proposition de règlement municipal.

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, a défendu sur son compte Twitter le besoin de renforcer les outils à la disposition de la Ville pour limiter les manifestations haineuses. Photo : Radio-Canada / Louise Moquin

La situation n’est toutefois pas limitée à Calgary. Plusieurs bibliothèques canadiennes qui tiennent des heures du conte drag ont aussi été la cible de manifestations.

Les détracteurs de ce genre d'événements pensent que les drag queens qui racontent des histoires pourraient endoctriner ou sexualiser les enfants.