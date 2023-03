Changement des réglementations du stationnement sur rue à Saint-Laurent

Des interventions devraient se poursuivre jusqu’en 2027, mais trois types auront lieu dès cette année :

Faire respecter le dégagement de cinq mètres aux intersections prévu par le Code de la sécurité routière du Québec (notamment pour assurer une meilleure visibilité pour les piétons aux intersections);

Implanter de nouvelles plages horaires pour le stationnement alternatif sur rue;

Consulter les populations concernées sur l'implantation de secteurs à vignettes réservés pour les résidents (SRRR) autour de certaines stations du Réseau express métropolitain (REM).

Cette révision réglementaire fait partie de la planification stratégique de l'arrondissement, plus spécifiquement de l'axe 4 qui vise à privilégier la mobilité durable , peut-on lire dans le communiqué envoyé par l’arrondissement mardi matin.

L'objectif est de permettre une plus grande mobilité à l'ensemble de la population et de créer des expériences multimodales durables, sécuritaires et engageantes.

Rappelons qu’il y a tout juste une semaine, le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE) suggérait 23 réformes à la Ville afin de rendre le stationnement plus efficace, plus équitable et plus écologique.

L'une des mesures phares proposées : la tarification de tout le stationnement sur rue sur l'île de Montréal d'ici 2035.