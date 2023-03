Le port de Port Alberni fait l’objet d'une enquête du commissaire aux langues officielles

Le commissaire a fait une enquête à la suite d'une plainte reçue en lien avec un poste de secrétaire général affiché le 27 juillet 2022 avec la mention anglais essentiel , c'est-à-dire que seul l’anglais est nécessaire pour l’employé recherché.

Compte tenu des fonctions et des responsabilités associées au poste, les plaignants sont d’avis que le poste aurait dû être identifié comme bilingue . L’enquête préliminaire a révélé que l’administration portuaire ne compte aucun poste bilingue. Elle a aussi révélé que le secrétaire général et son bureau doivent offrir des services à des clients externes par courriel, par téléphone et en personne.

Dans son rapport préliminaire, le commissaire écrit : Au titre de l’article 22 de la partie IV de la Loi sur les Langues officielles, comme le bureau en question constitue l’administration centrale de l’ APPA , les membres du public doivent être en mesure de communiquer avec lui, et d’en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues officielles.

Le rapport précise que cette obligation ne signifie pas que tous les postes doivent être bilingues, « mais que l’institution doit être dotée d’une capacité bilingue et de processus suffisants pour la remplir ».

Le commissaire écrit également qu’avant d’établir les exigences linguistiques d’un poste, les institutions fédérales doivent réaliser une analyse exhaustive et objective qui tient compte de l’ensemble des fonctions et des responsabilités liées à ce poste .

Le commissaire conclut qu’étant donné que l’ APPA doit fournir ses services dans les deux langues officielles et qu’elle n’est pas dotée d’une capacité bilingue suffisante ou de mesures adéquates pour garantir que ses services et ses communications sont accessibles en français et en anglais, l’enquête a permis de démontrer que l’exigence linguistique "anglais essentiel" n’avait pas été établie objectivement .

Réaction de l’autorité portuaire

L’Administration portuaire de Port Alberni a répondu au commissaire que selon les plus récentes données de recensement de 2021, les francophones unilingues représentent seulement 0,0195 % de la population.

L’institution a ajouté que si une traduction est requise, les membres du public sont aiguillés vers le président et premier dirigeant, qui comprend le français.

Le directeur général et président de l’administration portuaire, Zoran Knezević, a déclaré en entrevue à Radio-Canada, en français, qu’il n’y a pas beaucoup de personnes qui parlent français dans la région [et] qu’il n’a trouvé personne de bilingue parce que c’est une petite ville et que c’est impossible .

On va continuer à donner des services dans les deux langues , a-t-il ajouté.

La Commission portuaire de Port Alberni est devenue une administration portuaire canadienne en vertu de la Loi maritime du Canada à compter du 1er juillet 1999.