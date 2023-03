Sept-Îles et Québec en pourparlers pour la protection des berges

Le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles a adopté une résolution afin de s'entendre avec le ministère de la Sécurité publique à propos des travaux d’atténuation des risques liés à l’érosion et à la submersion côtières dans les secteurs de plage Ferguson, Matamec, Gallix et Val-Marguerite.

En entrevue à l'émission Bonjour la Côte, le directeur général de la Ville de Sept-Îles affirme que des discussions ont lieu avec le ministère depuis le mois de décembre. Patrick Gwilliam révèle que les propositions d’entente ont été déposées autour du 14 février par le ministère de la Sécurité publique.

Le directeur général de Sept-Îles, Patrick Gwilliam (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La Ville souhaite toutefois avoir plus de précision sur la portée légale de ces ententes et sur la nature des travaux à réaliser avant qu'elles ne soient conclues.

« Le conseil [municipal], oui, est absolument favorable à signer une entente avec le ministère, surtout avec les montants d’argent impliqués, mais il y a quand même quelques points qu’il reste à négocier avec eux. » — Une citation de Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles

Quand on est un gouvernement, on a un carré de sable (...) et nous, notre carré de sable n’inclut pas à notre sens d’aller travailler sur des terrains qui ne nous appartiennent pas (...) et d’y faire des ouvrages qui, dans le temps, pourraient se détériorer et dont la municipalité pourrait être responsable , précise le directeur général de la Ville de Sept-Îles.

En tout et pour tout, sur trois ententes, la Ville pourrait bénéficier de près de 50 millions de dollars pour effectuer les travaux, dont la nature exacte reste à préciser. Sur ce montant, une part d’environ 7,5 millions de dollars incomberait à la Ville de Sept-Îles.

Le 3 mars dernier, Québec a fait l’annonce d’une enveloppe de 67,3 millions de dollars destinés à soutenir les municipalités du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine à faire face à l’érosion des berges.

Même si une entente est en chantier pour la Ville de Sept-Îles, la Côte-Nord à titre de région demeure exclue de cette aide ministérielle.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin