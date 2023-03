Comment composer avec la tragédie survenue à Amqui?

Le drame survenu à Amqui, lundi après-midi, a fait deux décès et neuf blessés, mais les répercussions de cette tragédie sont beaucoup plus importantes. De nombreux témoins ont assisté aux événements traumatiques survenus sur le boulevard Saint-Benoît Ouest et pourraient avoir besoin d’aide psychosociale, sans compter les proches des victimes et les membres de la communauté.