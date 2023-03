Plusieurs blessés mineurs sur la route : la neige complique les déplacements à Sherbrooke

Le porte-parole du SPS , Martin Carrier, demande aux usagers de la route d'adapter leur conduite en raison de la chaussée glissante.

On invite les gens à la plus grande prudence, peut-être réduire la vitesse et prévoir de partir plus tôt lorsque vous avez à sortir, recommande le porte-parole.

« L'hiver est encore présent. » — Une citation de Martin Carrier, porte-parole, Service de police de Sherbrooke

Par ailleurs, plus de 2500 clients d'Hydro-Sherbrooke ont été privés d'électricité mardi matin dans le secteur de Rock Forest, ce qui a davantage compliqué la circulation routière en raison des feux de circulation qui ne fonctionnaient pas, ajoute Martin Carrier.