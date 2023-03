Musée The Rooms : trois expositions à voir sur le thème de l’identité

Au troisième étage du musée The Rooms se tient At The Edge of Two Worlds, une petite exposition qui traite d'identité culturelle et de non-binarité.

Le travail de Chun Hua Catherine Dong brouille les frontières du réel et du virtuel avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle pour parler du genre et de l'identité culturelle. On y trouve également de l'impression 3D, de la photographie, et de la vidéo.

Trois écrans avec images mouvantes sur lesquels ont été déposés de petits bonsaïs imprimés font partie de l'exposition « At The Edge Of Two Worlds » de Chun Hua Catherine Dong, exposée au musée The Rooms. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

L'exposition projette le visiteur dans un monde imaginaire, où l'on retrouve aussi des éléments de la culture chinoise, qui réfèrent aux origines de l’artiste.

Ces œuvres ont été faites pendant la pandémie parce que l'artiste voulait créer une autre réalité , explique Kate Wolforth, directrice par intérim de la galerie d'art et de l'expérience du visiteur au Musée The Rooms.

Alors, iel a fait un univers parallèle pour vivre dedans, parce qu'iel était dans son appartement tout seul.

Pour apprécier complètement son travail, il faut avoir en main un téléphone intelligent et télécharger une application pour en découvrir la réalité augmentée transposée sur les toiles et agrémentée de musique.

Trois oeuvres proposant une expérience de réalité augmentée avec l'aide d'un téléphone intelligent font partie de l'exposition « At The Edge Of Two Worlds » de l'artiste Chun Hua Catherine Dong. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Quelques pas plus loin, un casque de réalité virtuelle qui nous plonge dans les confins de l’océan où l'on est entourés de poissons, et de deux personnages imaginaires référant à la culture chinoise.

« Il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici parce que c'est une exposition cool à voir. Il y a beaucoup de technologie, mais aussi ce sont des conversations qu'ils ont avec leurs amis, sur les sujets de l'identité et la non-binarité. » — Une citation de Kate Wolforth, directrice par intérim de la galerie d'art et de l'expérience du visiteur au Musée The Rooms

Kate Wolforth, directrice par intérim de la galerie d'art et de l'expérience du visiteur au Musée The Rooms Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Une exploration des réalités queers

Pour l'exposition Let's Connect Tomorrow, les conservateurs de Saint-Jean Jason Penney et Cyril Butler ont imaginé un futur en rassemblant les œuvres de huit artistes queers de la province et d’ailleurs dans le monde. Ils présentent des œuvres qui incluent la performance, le texte, la musique et la projection.

L'exposition s'intéresse à comment prendre sa place dans le monde lorsqu'on est une personne LGBTQ+.

« Ils parlent d'un présent qui est quelquefois dangereux pour les gens queers et un futur dans lequel tout le monde est confortable. Je trouve cette exposition très émotionnelle, parce que c'est vraiment proche du cœur de beaucoup de personnes. C'est le sens d'être en danger, mais aussi les possibilités d'un futur qui est plus optimiste. » — Une citation de Kate Wolforth, directrice par intérim de la galerie d'art et de l'expérience du visiteur au Musée The Rooms

Une oeuvre représentant un vêtement fait de plastique recyclé de l'exposition « Let's Connect Tomorrow » en cours au musée The Rooms à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

L'identité autochtone, selon le peintre Nelson White

L'exposition itinérante Tukien (Awaken) est constituée d'une vingtaine de tableaux du peintre de l’ouest de Terre-Neuve Nelson White, de la Première Nation Qalipu.

Cette exposition porte sur l'identité autochtone contemporaine au Canada.

Des tableaux du peintre terre-neuvien Nelson White. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Les toiles présentent des artistes, des militants, des leaders communautaires, mais aussi des membres de la famille du peintre, dans des scènes tout à fait banales de la vie quotidienne.

En arrière-plan de ses tableaux, il y a toujours des fleurs ou des couleurs excitantes , relate Kate Wolforth. Et alors, c'est vraiment des portraits très vibrants.

Les deux membres du groupe hip-hop britanno-colombien Snotty Nose Rez Kids. Photo : La Presse canadienne / Caroline Lévesque

Les expositions At The Edge of Two Worlds et Let's Connect Tomorrow sont en montre jusqu'au 16 avril, tandis que celle de Nelson White, Tukien (Awaken), l'est jusqu'au 2 avril.