Des travailleurs nagent dans l’incertitude la Maison des aînés de Roberval

L’ouverture de l’établissement est impossible, en ce moment, en raison de problèmes de fissures.

On se penche beaucoup sur la situation. On s’assure d’être capable d'accueillir tous ces gens-là et bien entendu de replacer notre personnel , explique le président du syndicat CSN qui représente ces employés, Olivier Côté.

Incapable de confirmer si ces personnes sont tout de même rémunérées, M. Côté tente de se faire rassurant quant à la capacité de leur trouver du travail. Il n’est toutefois pas en mesure de dire dans quels secteurs d'activité ces employés seront déplacés.

Du côté du CIUSSS , c’est vraiment plus les ressources au niveau du personnel, on met en place des pistes de solution pour minimiser les impacts sur les gens et sur la rémunération , a-t-il dit en entrevue à l’émission de radio C’est jamais pareil.

Le président du syndicat CSN qui représente des employés de la Maison des aînés de Roberval n’a pas voulu s’avancer quant à une nouvelle date d'ouverture.

Pour l’instant, ce qui nous préoccupe c’est de s’assurer que tout soit conforme, que tout soit dans les règles, sécuritaire et que ce soit agréable de transférer là. Je vous dirais qu’il se pose plusieurs questions. On sait que c’est fait sur le même modèle. Maintenant, est-ce qu’on peut s’attendre à d’autres surprises à Alma et à Chicoutimi? Ce sont les questions qu’on pose présentement pour savoir à quoi on fait face , mentionne-t-il.

Problèmes de recrutement

Alors que tous les postes ont été pourvus pour les maisons des aînés de Chicoutimi et d'Alma, ce n’est pas le cas dans l’établissement de soins de santé de Roberval. Pour y arriver, différentes pistes de solutions ont été explorées, dont des aménagements d’horaires. Des préposés aux bénéficiaires, du personnel en cuisine et des aides de services sont notamment recherchés.