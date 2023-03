Papapalooza : une clinique éphémère de tests Pap sera organisée à Victoria

En raison d’un nombre élevé de patientes qui doivent subir un test Pap et qui ont déjà attendu trop longtemps, un groupe de médecins de l'île de Vancouver va tenir une clinique temporaire le mois prochain à Victoria.

L'événement appelé Papapalooza vise à s'assurer que les femmes qui n'ont pas de médecin de famille puissent tout de même passer le test.

Le test Pap permet de déceler les cellules précancéreuses et cancéreuses dans le col de l'utérus.

L’Agence du cancer recommande que les personnes avec un col de l’utérus qui ont entre 25 a 69 ans subissent un test Pap tous les 3 ans.

La coorganisatrice du Papapalooza, Anika Brown, affirme que selon l’Agence du cancer de la Colombie-Britannique seulement deux tiers des personnes admissibles à un test pap en ont subi un dans les délais prévus et que certaines personnes n'en font faire que tous les 5 à 10 ans.

Le Papapalooza est prévu le 15 avril à la Vancouver Island Women's Clinic. Les organisateurs disent que 110 rendez-vous sont disponibles.

Les personnes qui désirent s’inscrire pour un test peuvent le faire par l’entremise du site web de la clinique ou de la page Instagram de l’événement. Ces personnes doivent détenir un numéro d’assurance maladie.

Avec les informations de Arrthy Thayaparan et On The Island