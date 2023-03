Le service de télévision en péril à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini

La pandémie a fait fondre l’équipe de bénévoles les faisant passer d’une quinzaine à seulement deux. Il faudrait, au minimum, six personnes pour maintenir l'actuel fonctionnement.

Malgré l’omniprésence des cellulaires et tablettes, le président des auxiliaires bénévoles de l’hôpital confirme que la demande est encore considérable.

Bien souvent, à l’hôpital, il y a beaucoup de personnes âgées. Ils ne se servent pas de ces moyens. Ce qu’ils aiment, c’est regarder la télé , précise Michel St-Pierre.

L’implication de cette poignée de citoyens permet d’offrir la location de télévision à coût moindre en plus de générer des revenus qui restent au sein de l’hôpital de Dolbeau-Mistassini.

M. St-Pierre explique qu'il en coûte aussi peu que 7 $ par jour en comparaison du double dans les autres hôpitaux de la province.

Toutefois, le service tenu par des bénévoles pourrait disparaître au cours de la prochaine année si l’équipe en place n’augmente pas. Le président des auxiliaires bénévoles de l’hôpital souligne que les personnes intéressées n’ont besoin que d’un sourire et de quelques heures de libre par semaine.

On rencontre les malades. On leur offre la télévision. C’est simplement ça qui est demandé aux gens, mais on fait beaucoup plus. On prend le temps de sourire et de discuter avec les malades. Beaucoup adorent cette rencontre, c'est une rencontre bien personnelle. On fait rire les gens , confie M. St-Pierre.

Par ailleurs, la télé est offerte gratuitement aux usagers pendant la période des Fêtes. Cette initiative est rendue possible grâce à la contribution des bénévoles qui règlent la facture pendant ces journées.