Saison historique pour Olivier Coulombe du Blizzard d’Edmundston

Il a obtenu son 50e but vendredi lors d'une autre victoire du Blizzard face aux Red Wings de Fredericton, son 35e match de la saison. Il termine la saison avec 52 buts et 30 passes en 37 rencontres, une moyenne impressionnante de 2,22 points par match.

Le dernier à avoir atteint ce plateau c’est Thomas Stavert en 2014-2015 avec les Western Capitals de Summerside. Il faut remonter à 2006-2007 pour trouver un joueur avec plus de buts. Andrew Sweetland en avait réussi 56 en 54 matchs.

C’est la meilleure saison à vie d’Olivier Coulombe. C’est sur c’est tough à battre! Je m’attendais à une bonne saison, mais pas autant que ça , admet l'attaquant québécois.

Olivier Coulombe a terminé aux 4e rang des meilleurs pointeurs de la Ligue de hockey junior des Maritimes. Photo : Percy Picard

Il attribue une grande part du succès à ses compagnons de trio Alex Arsenault et Jérémy Duguay qui ont complété la saison avec 81 et 73 points respectivement.

Je pense qu’on se complète bien. [Alex Arsenault] est rapide et il voit bien le jeu. Je savais que j’avais juste à bien me positionner et il allait me passer la rondelle. Jérémy Duguay c’est un peu une surprise, mais c’est une belle surprise , analyse Olivier Coulombe.

Un début de saison compliqué

Olivier Coulombe a été la bougie d’allumage d’Edmundston qui a connu un début de saison difficile avec six victoires dans les 17 premiers matchs de l’année. Coïncidence ou non, Olivier Coulombe avait raté les 15 premières rencontres de la saison, blessé. La frustration était palpable après une défaite de 8 à 2 en début novembre face aux Tigres de Campbellton, une sixième défaite de suite et la 11e en 17 matchs.

On a eu un meeting dans la chambre, tous les joueurs ensemble et on s’est dit les vraies choses. À partir de là, ça nous a rapprochés, on a créé un bon esprit d’équipe. Ç’a été un gros point important dans la saison.

Le Blizzard a terminé la saison en première position de la division nord de la Ligue de hockey junior des Maritimes. Photo : Percy Picard

Après cette défaite, le Blizzard a enchaîné une série de 12 victoires coup sur coup pour terminer l’année 2022. Quelques échanges et acquisitions de joueurs importants ont aidé l’équipe à se remettre sur le droit chemin selon le numéro 16 du Blizzard.

On a eu des problèmes au début, on a eu beaucoup de blessés. On a fait beaucoup d’échanges qui nous ont apporté de bons joueurs , affirme Olivier Coulombe.

Le temps des séries

La saison régulière est maintenant terminée, c’est l’heure de la fameuse danse printanière des séries. Le Blizzard fera face aux Timberwolves de Miramichi en première ronde. En sept rencontres cette saison, l’équipe du Madawaska a remporté cinq de ces affrontements.

On les connaît bien, on sait c’est quoi leurs points forts, leurs points faibles. C’est juste ça qui faut qu’on exploite. On sait on est quel genre d’équipe. Faut juste qu’on reste dans notre game et ça va bien aller , estime Olivier Coulombe qui croit que n’importe quelle équipe pourrait ressortir gagnante des séries.

Les quatre équipes qui font les séries dans notre division, c’est de bonnes équipes et tout le monde peut battre n’importe qui. Il n'y a rien de facile dans les séries, tout peut arriver.

Le Blizzard débute son parcours en série vendredi à 19 h 30 au Centre Jean-Daigle d’Edmundston.