Début des travaux préparatoires sur le site d’Apuiat

Cette première étape sert à préparer le terrain et à créer la route qui permettra de se rendre jusqu’au site du projet. La durée des travaux est estimée à une semaine.

« C’est un pas concret dans l’avancement du projet, évidemment, qui est depuis plusieurs années dans les cartons. » — Une citation de Élisabeth Chevalier, responsable des relations avec le milieu pour le projet éolien Apuiat

La responsable des relations avec le milieu pour le projet éolien Apuiat, Élisabeth Chevalier estime que même si ce n’est rien de majeur, si on peut dire, par rapport au projet, c’est un bon premier pas, qu’on est fier de franchir.

Plus précisément, les travaux préparatoires consistent à déneiger et déboiser une zone d’environ 12 kilomètres sur le chemin de la scierie, près du lac Pentecôte. Les travaux de construction seront lancés un peu plus tard ce printemps.

Élisabeth Chevalier, responsable des relations avec le milieu pour le projet éolien Apuiat (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Le projet Apuiat vise l’exploitation d’une cinquantaine d’éoliennes d’une puissance totale de 200 mégawattheures et va s’étaler sur une superficie de 113 km2.

Ce premier pas rappelle d’ailleurs au maire de Port-Cartier, Alain Thibault, tout le travail politique qui a été fait en amont.

Là c’est du concret. Là, on voit le travail terrain. C’est sûr qu'avant il y a eu beaucoup de travail au niveau politique avant d’en arriver à avoir un projet comme ça. (...) Il ne faut pas se le cacher, s’il n’y a pas d’autochtones dans le décor, c’est sûr qu’il n’y a pas de projet.

Les éoliennes d'Apuiat se trouveraient à une quarantaine de kilomètres du centre de Port-Cartier. (Photo d'archives) Photo : Apuiat.com

Une seule communauté innue de la Côte-Nord, celle de Pessamit, ne fait pas partie du projet pour l’instant. Élisabeth Chevalier précise toutefois que c'est ouvert du côté d'Apuiat si la communauté souhaite finalement y participer.

La mise en service du projet Apuiat est prévue à l’automne 2024. La Ville de Port-Cartier pourra recueillir des redevances du projet sur une période de 30 ans.