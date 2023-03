Les bibliothèques ontariennes réclament un accès égal aux ressources numériques

Les bibliothèques sont principalement financées par les municipalités, de sorte que chaque réseau de doit acheter son propre matériel, explique Dina Stevens, directrice générale de la Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario.

De nombreuses bibliothèques publiques de l'Ontario, en particulier dans les petites communautés et les communautés des Premières Nations, ont du mal à financer et fournir ces ressources et livres électroniques de haute qualité dont les membres de leurs communautés ont besoin , dit-elle.

Une bibliothèque numérique disponible partout en Ontario

Ces ressources numériques coûtent très cher, surtout lorsqu'elles sont achetées sur une base disparate, bibliothèque par bibliothèque , continue-t-elle. Nous pensons donc que quelque chose comme une bibliothèque publique numérique de l'Ontario, serait extrêmement bénéfique pour les petits centres urbains et nos régions rurales et les municipalités du Nord, et, bien sûr, nos bibliothèques publiques des Premières Nations.

L'ancien gouvernement libéral avait promis de créer un tel système, mais cet engagement avait été pris quelques jours seulement avant le début de la campagne électorale de 2018 qui a vu le parti perdre le pouvoir.

Des systèmes semblables de bibliothèques numériques publiques existent toutefois dans d'autres provinces. En créer un pour l'Ontario coûterait à la province 9,4 millions de dollars par an, estime Dina Stevens.

En 2021, il y avait 1042 bibliothèques publiques en Ontario, selon le gouvernement. Photo : La Presse canadienne / Lars Hagberg

Selon elle, les livres électroniques coûtent trois fois plus cher que les livres imprimés.

Les ressources électroniques sont extrêmement chères, par copie de livre électronique , assure-t-elle.

« Depuis la pandémie, nous avons eu une énorme augmentation des besoins et de la demande pour des ressources numériques, des livres numériques. » — Une citation de Dina Stevens, directrice générale de la Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario

La demande est forte en ce qui concerne les ressources d'apprentissage des langues, les livres audio pour les enfants et les programmes de formation professionnelle pour les personnes travaillant sur un changement de mi-carrière, résume Mme Stevens.

Plus d'achats en gros

Jessica Horne, l'adjointe du PDG de la bibliothèque publique de Cochrane, a récemment déclaré à un comité législatif prébudgétaire que les petites bibliothèques comme la sienne font partie d'un consortium qui permet l'achat en gros.

Cette idée doit être élargie, pense-t-elle.

Nous partageons ensuite tous ces livres avec toutes les bibliothèques qui participent à l'achat en gros. Ainsi, 300 bibliothèques ont accès à un seul et même livre électronique de James Patterson. Ils sont très chers.

Regard sur le financement

Les bibliothèques demandent également que leur financement provincial ne soit pas réduit. Le niveau de financement est gelé depuis plus de 25 ans, mais les bibliothèques ne demandent pas une augmentation, simplement que le niveau soit maintenu.

La subvention de fonctionnement des bibliothèques publiques provenant de la province ne représente qu'une petite partie de leurs budgets, mais elle est essentielle pour soutenir les opérations, la connectivité à large bande et l'équité salariale, abonde Mme Stevens.

En 2019, le gouvernement progressiste-conservateur a réduit le financement des services de bibliothèque, mais pas celui des bibliothèques elles-mêmes, ce qui a affecté les programmes de prêt entre bibliothèques.

Alan Sakach, porte-parole du ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, Neil Lumsden, affirme que les bibliothèques de l'Ontario sont un pilier essentiel pour bâtir des communautés fortes et dynamiques.

L'augmentation de la technologie et des produits numériques a également transformé la façon dont les Ontariens accèdent à l'information et aux services , écrit le porte-parole dans un communiqué.