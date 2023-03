Le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement de Champlain suscite des critiques

Plus d’une soixantaine de personnes ont assisté à la séance d’information publique lundi soir à Champlain concernant le projet d’agrandissement du site d’enfouissement. Énercyle et l'opérateur Matrec souhaitent faire passer la capacité d'enfouissement de 150 000 à 250 000 tonnes par an. Or, moins de 5 % des déchets proviendront de la région, ce qui a suscité des questionnements de la part de citoyens au sujet de la nécessité d'un tel projet.