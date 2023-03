Événements mortels d’Amqui : l’identité de l'homme arrêté désormais connue

Au lendemain de ces événements ayant fait deux victimes, les différents intervenants, notamment des élus, ressentent de l'incompréhension.

« C'est complètement triste, tragique », commente la députée responsable du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina, au lendemain des événements mortels survenus à Amqui lundi après-midi.

En entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure!, la députée provinciale annonce qu'elle sera, en compagnie du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, à Amqui au cours de la journée. Un point de presse pour informer la population est prévu à 11 h.

Une camionnette a fauché plusieurs piétons sur le boulevard Saint-Benoît Ouest, à Amqui, au Bas-Saint-Laurent, lundi après-midi. Deux hommes sont morts dans cette collision.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), le suspect a été arrêté pour meurtre et pour délit de fuite mortel. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un geste délibéré , affirmait lundi soir Hélène St-Pierre, porte-parole de SQ .

Six personnes ont été transférées à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, centre tertiaire de traumatologie pour l'Est-du-Québec. Selon le porte-parole du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, une personne est toujours hospitalisée à l'hôpital d'Amqui.

Mes premiers mots vont aux gens qui ont répondu présents pour aider les gens sur les lieux et aussi aux familles qui ont été touchées par ce drame-là, et à l'ensemble de la communauté , mentionne Mme Blanchette Vézina.

Une ambulance s'est rendue sur le tarmac de l'aéroport de Mont-Joli pour transférer des patients dans l'avion-ambulance. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

La SQ a déployé un poste de commandement à Amqui en fin de soirée. Plusieurs dizaines de policiers des services des crimes majeurs et des crimes contre la personne d’un peu partout au Québec ont été dépêchés sur place en renfort. Il s’agit désormais d’une enquête pour homicide.

En premier lieu, on laisse les enquêteurs faire le travail pour comprendre les causes exactes , ajoute la ministre responsable de la région.

« Avant de tirer des conclusions sur les motifs, il faut laisser le deuil se faire. » — Une citation de Maïté Blanchette Vézina, députée responsable du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

Toujours à l'émission Bon pied, bonne heure!, le député provincial de Matane—Matapédia, Pascal Bérubé, avoue que la journée de lundi a été l'une des plus dures de sa carrière. Je remercie tous les témoignages de solidarité qu'on reçoit de partout au Québec. Ça fait chaud au cœur.

La députée fédérale d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, Kristina Michaud, native d'Amqui, reconnaît se sentir impuissante. Tout le monde connaît tout le monde.

« C'est le genre d'événement qu'on n'espère jamais vivre dans un mandat » — Une citation de Kristina Michaud, députée d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia

La députée du Bloc québécois affirme que son rôle sera de représenter, de rassurer et d'informer la population dans les prochains jours. En tant qu'élus, on a la chance d'être proches des sources policières.

De l'aide psychologique offerte

Les cours sont suspendus mardi à l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui ainsi qu'à l'école primaire Sainte-Ursule. Des services psychosociaux seront offerts dès la reprise des classes dans chaque établissement du Centre de services scolaire (CSS) Monts-et-Marées.

Tous les élèves et le personnel qui exprimeront le besoin pourront être accompagnés par un service professionnel.

Nous sommes de tout cœur avec la population d’Amqui. Tout notre espoir et notre réconfort aux familles et aux amis proches touchés par le drame , écrit le directeur général du CSS Monts-et-Marées, Alexandre Marion, par voie de communiqué.

Le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, ajoute que de l'aide psychosociale est mise à la disposition de la communauté. On peut tous réagir de façon différente, mais ça peut être dans les jours subséquents qu'on aura des ressacs , dit-il. Il y a du personnel en renfort qui a été ajouté et on peut recevoir vos appels, on peut prendre le temps de vous écouter, de parler, de vous offrir du support , ajoute M. Turmel.

Les deux victimes, dont l'identité devrait être dévoilée au cours de la matinée, étaient connues de la population d'Amqui. C'est désolant parce que ce sont des personnes très aimables , commente un Amquien, Dany Pétrie, rencontré mardi matin.

« On n'est plus en sécurité à nulle part […]. » — Une citation de Dany Pétrie, citoyen d'Amqui

Le suspect âgé de 38 ans devrait comparaître devant un juge au cours de la matinée.

Avec la collaboration d'Isabelle Damphousse, de Michel-Félix Tremblay et d'Isabelle Lévesque.