PFAS : la santé publique assure que l’eau de Sainte-Cécile-de-Milton est sécuritaire

L’eau d’un des puits analysés par Sainte-Cécile-de-Milton enregistre un taux de PFAS, des contaminants dits éternels, de 72,7 nanogrammes/litre (ng/L). Ce nombre représente plus de deux fois la recommandation maximale de 30 ng/L qui est présentement à l'étude par Santé Canada. Lundi soir, la municipalité a organisé une rencontre citoyenne aux côtés de représentants de la santé publique et du ministère de l’Environnement pour annoncer ces résultats. Ils avaient malgré tout un message à lancer à la population : l’eau reste propre et sécuritaire à la consommation.

Il n’y a rien à craindre , s’est exclamé d’emblée le maire de Sainte-Cécile-de-Milton, Paul Sarrazin, devant la soixantaine de citoyens qui se sont déplacés pour l’occasion.

La municipalité a ordonné de tester quatre puits sur son territoire après qu’une vaste recherche menée dans toute la province a trouvé qu’un puits de Sainte-Cécile-de-Milton enregistrait un taux plus élevé que les 30 ng/L recommandés. Trois des quatre puits testés au cours des dernières semaines enregistraient des taux allant de 9,8 à 22,3 ng/L. Le quatrième puits, situé dans le secteur des rues Rose Marie et Ménard, atteignait cependant un taux de 72,7 ng/L.

Pendant la présentation de lundi, le directeur de l'eau potable, des eaux souterraines et de surface du ministère de l'Environnement, Simon Guay, s'est montré rassurant face à cette découverte. Il a rappelé que la recommandation d’un maximum de 30 ng/L de Santé Canada n’est pas encore en vigueur, puisqu’elle est toujours à l’étape de la consultation.

« L'objectif, c'est vraiment de réduire l'exposition de la population. [...] En résumé, c'est une approche de précaution qui a été utilisée au niveau de Santé Canada jusqu'à tant que les recommandations formelles basées sur les effets sur la santé vont être connus. » — Une citation de Simon Guay, directeur de l'eau potable, des eaux souterraines et de surface ministère de l'Environnement

Une soixantaine de personnes ont assisté à la soirée. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Produits du quotidien

Simon Guay a par ailleurs soutenu que l’eau potable ne représente pas une source importante d’exposition aux PFAS. Ils proviennent plutôt de produits de consommation et d’alimentation du quotidien, comme les poêles antiadhésives, les vêtements imperméables, les aliments emballés et les soins esthétiques.

C'est vraiment cette exposition-là qui nous expose le plus au PFAS, et non pas l'eau potable , a renchéri le Dr Éric Lampron-Goulet, spécialiste en médecine préventive à la Direction de la santé publique de l’Estrie.

Ce dernier a également souligné que l’eau reste sécuritaire, et qu'éviter de la boire pourrait être contre-productif. L'eau embouteillée, ce n'est pas une eau qui est plus testée que l'eau des puits ou que l'eau des réseaux actuellement. Donc ce serait un mauvais réflexe d'aller acheter de l'eau embouteillée. [...] L'eau de consommation, l'eau des municipalités, l'eau des puits privés, c'est de très bonne qualité.

Faire bouillir l’eau avant de la consommer ne détruit pas non plus les PFAS. Les systèmes de traitement d’eau certifiés pour enlever les composés perfluorés peuvent cependant être efficaces.

« La recommandation actuellement pour l'ensemble de la municipalité de Sainte-Cécile de-Milton, mais aussi pour l'ensemble du Québec, c'est qu'il n'y a pas de restriction de consommation d'eau à aucun endroit au Québec. » — Une citation de Dr Éric Lampron-Goulet, spécialiste en médecine préventive à la Direction de la santé publique de l’Estrie

Aucun effet immédiat sur la santé

Le Dr Lampron-Goulet a par ailleurs souligné que les PFAS n’ont pas d’effets immédiats sur la santé.

Ils pourraient cependant être liés à une hausse du nombre de bébés nés à faible poids, et augmenter les risques de cancer du rein. Des études sont en cours pour tenter de déterminer de façon plus précise leurs effets sur la santé.

Il y a encore beaucoup de connaissances à obtenir au cours des prochaines années. Cette connaissance-là va vraiment s'accumuler, va vraiment croître et va nous permettre d'avoir des recommandations qui vont être plus précises. Actuellement, on utilise beaucoup de facteurs d'incertitude pour s'assurer d'être assez protecteurs devant l'incertitude qui existe encore par rapport à la science des PFAS , soutient le Dr Lampron-Goulet.

Trop tôt pour savoir si le dépotoir est en cause

Pendant la soirée, des citoyens ont soulevé qu'un site d’enfouissement est situé à proximité du lieu où des concentrations plus élevées de PFAS ont été retrouvées.

Par rapport au [...] lieu d'enfouissement, effectivement il y a des suivis qui vont devoir être faits pour vraiment spécifiquement connaître qu'est-ce qu'il en est. À l'heure actuelle, pour notre part, on ne peut pas déterminer si c'est en lien avec le lieu d'enfouissement ou non. [...] Des analyses supplémentaires doivent être faites pour le savoir , a précisé le Dr Lampron-Goulet.

Puits individuels

Le maire de la municipalité s’est dit très satisfait de la soirée. La situation de la municipalité d’environ 2000 personnes est cependant complexe, constate-t-il, puisque presque tous les citoyens ont leur propre puits; le territoire en compte autour de 900. La concentration de PFAS dans l’eau peut donc varier d’une maison à l’autre.

Le maire de Sainte-Cécile-de-Milton, Paul Sarrazin. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Ce sont tous des puits autonomes qui appartiennent aux citoyens, versus des municipalités qui ont un service d'aqueduc. Dans notre cas, il faut être extrêmement prudent dans qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens. [...] Avant de dire à la population "achetez tel traitement, faites ci, faites ça", je pense que même le ministre de l'Environnement, le message qu’il a envoyé, c’est qu’on a encore du travail à faire. [...] On sent que ça préoccupe les gens, ça, c'est clair. Je pense que ça préoccupe le gouvernement, ça préoccupe les instances municipales, dont la nôtre, puis on va être au rendez-vous pour bien accompagner notre population pour les prochaines étapes , assure-t-il.